Giorgia Meloni ha mandato un messaggio speciale per gli studenti che devono affrontare l’esame di Maturità. Un messaggio che ha sorpreso tutti.

Maturità 2026: oggi iniziano le prove per gli studenti

Con il tradizionale tema di italiano si è aperta oggi, giovedì 18 giugno, la Maturità 2026. Sono 527.747 gli studenti italiani impegnati nell’esame di Stato, un numero in lieve aumento rispetto ai 524.415 candidati della scorsa sessione.

Tra loro ci sono 513.738 studenti interni e 14.009 privatisti.

Fin dalle prime ore del mattino, gli istituti superiori di tutta Italia hanno accolto i maturandi chiamati a confrontarsi con la prima prova scritta, uguale su tutto il territorio nazionale. Alle 8.30 è stato aperto il plico telematico inviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dando ufficialmente il via alle sei ore a disposizione per svolgere il tema.

Maturità 2026: il messaggio di Giorgia Meloni agli studenti

In occasione dell’inizio degli esami, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi attraverso i social. “Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta“, ha dichiarato la premier.

Meloni ha invitato gli studenti a presentarsi all’esame con consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità, sottolineando come il vero valore non risieda soltanto nelle nozioni apprese sui libri, ma soprattutto nella determinazione, nel coraggio, nello spirito di sacrificio e nell’umanità dimostrati nel proprio percorso di crescita.

Per migliaia di giovani italiani, la Maturità rappresenta così non solo un esame scolastico, ma anche un importante passaggio simbolico verso una nuova fase della vita, tra università, lavoro e nuove opportunità.