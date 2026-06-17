Home > Politica > Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni: l'evasione e il danno ai cittadini

Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni: l'evasione e il danno ai cittadini

Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni: l'evasione e il danno ai cittadini

Milena Gabanelli ha parlato dell'evasione fiscale e del Governo Meloni. Ha smascherato la premier con le sue parole.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Milena Gabanelli, sul Corriere della Sera, ha parlato di evasione fiscale, smascherando il Governo Meloni e parlando dei danni che potrebbero ripercuotersi sui cittadini.

Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni sull’evasione: un grave danno ai cittadini

Il tema del recupero dell’evasione fiscale torna al centro del confronto politico dopo le dichiarazioni secondo cui i 36 miliardi incassati nel 2025 sarebbero un risultato attribuibile all’attuale governo.

Una lettura critica, rilanciata da analisi giornalistiche come quella di Milena Gabanelli, sottolinea invece come una parte consistente di queste somme derivi da strumenti e riforme introdotti negli anni precedenti, che solo oggi producono effetti concreti sui conti pubblici. Secondo questa interpretazione, il recupero dell’evasione non può essere considerato il risultato esclusivo di una singola stagione politica, ovvero quella di Giorgia Meloni, ma il frutto di un processo lungo che coinvolge più governi.

Misure come la fatturazione elettronica, l’incrocio delle banche dati fiscali e i sistemi di compliance hanno infatti bisogno di anni per produrre risultati completi, poiché gli accertamenti si riferiscono spesso a periodi d’imposta precedenti.

Un altro punto centrale riguarda la composizione dei 36 miliardi. Una parte significativa deriverebbe da attività ordinarie dell’Agenzia delle Entrate, da definizioni agevolate e da accertamenti su annualità pregresse.

Questo elemento rende complesso attribuire l’intero risultato a nuove politiche fiscali, poiché il gettito effettivo dipende anche da procedure già avviate in passato e dai tempi tecnici del sistema di controllo.

Gabanelli sull’evasione fiscale: dibattito politico e comunicazione dei risultati

La questione assume rilievo anche sul piano politico, perché la lettura dei dati fiscali diventa parte della narrazione sull’efficacia dell’azione di governo. Da un lato si evidenziano i record di incasso come segnale di maggiore efficienza nella lotta all’evasione, dall’altro si invita a considerare la natura composita di questi risultati, che includono effetti differiti di riforme precedenti e misure straordinarie.

Il confronto resta quindi aperto tra interpretazioni diverse dello stesso dato. Da una parte l’idea di un sistema fiscale più efficace, dall’altra la necessità di distinguere tra risultati strutturali e componenti non direttamente attribuibili alle politiche recenti. Un equilibrio complesso che continua a alimentare il dibattito pubblico e istituzionale sulla gestione delle risorse dello Stato.

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
RD Congo
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Croazia
Domani
Ghana
01:00CESTGirone L
Panama
Uzbekistan
04:00CESTGirone K
Colombia

Risultati

Oggi
Austria
31FT · Girone J
Giordania
Argentina
30FT · Girone J
Algeria
Iraq
14FT · Girone I
Norvegia
mar 16 giu
Francia
31FT · Girone I
Senegal
Aggiornato 12:20 CEST