Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni sull’evasione: un grave danno ai cittadini

Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni: l'evasione e il danno ai cittadini

Milena Gabanelli smaschera Giorgia Meloni: l'evasione e il danno ai cittadini

Milena Gabanelli ha parlato dell'evasione fiscale e del Governo Meloni. Ha smascherato la premier con le sue parole.