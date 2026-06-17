AI agentica entra nelle aziende

Milano, 17 giu. (askanews) – L’intelligenza artificiale agentica vista all’opera. All’Agentforce World Tour di Milano, una delle principali novità è la presenza dell’area Agentic Enterprise in Action. Una vera e propria città virtuale dove aziende e visitatori hanno potuto scoprire come gli agenti AI stanno già trasformando il modo di lavorare, vendere e assistere i clienti.

Un percorso immersivo tra demo e casi d’uso concreti che mostra come l’AI agentica stia entrando sempre più nelle attività quotidiane delle imprese. Dall’industria ai servizi finanziari, passando per retail e customer care: l’adozione dell’intelligenza artificiale agentica sta accelerando in numerosi settori. Ha parlato così Filippo Zanella, Data & AI Technical Architect Salesforce: “I settori sono molteplici e stanno aumentando giorno per giorno.

Troviamo, ad esempio, il settore finanziario, con le banche e le assicurazioni, piuttosto che il settore del retail, del manufactory e dell’automotive. Abbiamo anche il settore dei trasporti che è molto indirizzato dalla tecnologia agentica. In che cosa sono utilizzati questi agenti? Fondamentalmente per ridurre i costi operativi, rispettare il tema della conformità e fornire risposte e supporto al cliente finale, sia nelle fasi di acquisto che, successivamente, nel momento in cui hanno già acquistato un prodotto di un’azienda”.Tra le aziende protagoniste dell’area dimostrativa anche Safilo, che ha presentato la propria esperienza con Agentforce.

Un percorso che coinvolge sia il business sia l’organizzazione dei processi, con l’obiettivo di rendere più efficiente la relazione con clienti e partner.”Vogliamo continuare a innovare e rendere sempre più facile il rapporto e la relazione con i nostri clienti ottici. L’abbiamo fatto alla nostra maniera: l’adozione è partita prima con il mondo del customer care, con un agente AI che è già a disposizione e che è già uno strumento per facilitare il lavoro quotidiano. Da oggi vogliamo mettere anche la front-end a disposizione dei nostri clienti ottici” ha aggiunto Matteo Simoni, Customer Marketing & B2B e-commerce Director di Safilo.Dalle dimostrazioni dal vivo alle testimonianze delle aziende, l’Agentforce World Tour conferma come l’intelligenza artificiale agentica stia diventando una leva concreta di innovazione. Una trasformazione che punta ad affiancare le persone nelle attività quotidiane e ad aprire nuove opportunità di crescita per il sistema produttivo italiano.