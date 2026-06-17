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Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’

Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’

"Case della comunità e ospedali di comunità giocano un ruolo chiave nel nuovo assetto dell'assistenza territoriale in Italia. Nell'ambito dei finanziamenti del Pnrr è stato previsto che per case di comunità e ospedali di comunità il raggiungimento degli obiettivi minimi fosse attestato da un'at...

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“Case della comunità e ospedali di comunità giocano un ruolo chiave nel nuovo assetto dell’assistenza territoriale in Italia. Nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr è stato previsto che per case di comunità e ospedali di comunità il raggiungimento degli obiettivi minimi fosse attestato da un’attività di verifica di un esperto indipendente.

In questo, l’ingegnere clinico si è rivelato particolarmente adatto perché ha nel suo Dna l’integrazione tra competenza di gestione delle tecnologie biomediche e conoscenza dell’organizzazione sanitaria”. Così Stefano Bergamasco, presidente del Comitato scientifico del XXVI Convegno Nazionale Aiic, intervenendo, a Torino, all’appuntamento annuale dell’Associazione italiana ingegneri clinici.

https://www.youtube.com/watch?v=fZJCVdtm2_o

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