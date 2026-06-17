Learning Forum 2026: Moroni Grandini (Voxy), ‘necessario tradurre ascolto bisogni learner in leva

“Per anni abbiamo progettato la formazione prevalentemente come un intervento top down, ma oggi questo tipo di approccio mostra tutti i suoi limiti. Infatti, all'interno di un mercato del lavoro, che risulta sempre più veloce e dinamico e in cui le competenze tecniche vanno incontro a una obsoles...

“Per anni abbiamo progettato la formazione prevalentemente come un intervento top down, ma oggi questo tipo di approccio mostra tutti i suoi limiti. Infatti, all’interno di un mercato del lavoro, che risulta sempre più veloce e dinamico e in cui le competenze tecniche vanno incontro a una obsolescenza sempre più rapida, diventa fondamentale poter progettare una formazione insieme ai beneficiari della formazione.

Diventa importante, quindi, riuscire a progettare una formazione che sia contestuale e spendibile nell’immediato futuro. Quindi, parlare di Learning Voice oggi non significa semplicemente ascoltare i bisogni dei nostri learner, ma anche riuscire a tradurre questo ascolto in leva strategica”. Così Ajda Moroni Grandini, Strategic Advisor Workplace Learning di Voxy, alla V edizione di Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all’apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=ul5ed4OEzE8