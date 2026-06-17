Mattarella incontra re Felipe VI e il presidente portoghese Seguro

Venezia, 17 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il re di Spagna Felipe VI e il presidente della Repubblica Portoghese Antonio José Seguro al XIX Summit Cotec Europa a Palazzo Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia.L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Rethinking work in the age of AI: Transformation, Opportunity, Governance”, riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, dell’impresa e dell’innovazione per riflettere sulle trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta generando nel lavoro, nelle competenze e nei modelli organizzativi.I tre capi di Stato concludono i lavori del summit, in qualità di presidenti onorari Cotec.

Previsti gli interventi della presidente del Cotec Italia, Fabiola Gianotti, e della presidente della Banca centrale Europea, Christine Lagarde.