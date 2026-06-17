Tornano le "Sere FAI d'Estate", oltre 350 esperienze in 30 Beni

Roma, 17 giu. (askanews) – Da metà giugno a metà settembre 2026 30 beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze da vivere a 360 gradi fra cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori.

Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo tre mesi di iniziative uniche e straordinarie per godere del fascino senza tempo dei Beni della Fondazione da prospettive inedite e inaspettate, come assistere a un concerto nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento circondati da agrumi e ulivi secolari o nella magica atmosfera del bosco ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi, vedere un film d’autore nel parco privato più esteso di Bergamo Alta oppure scoprire i segreti della volta celeste nella notte di San Lorenzo in un castello medievale.Tante occasioni imperdibili per rigenerarsi godendo di un tempo lento e di qualità circondati di bellezza, capaci di trasformare ogni serata in un ricordo indelebile per un’esperienza di visita che coinvolge tutti i sensi, fra aperitivi letterari e musicali, picnic nella natura, feste che raccontano e valorizzano territori e tradizioni, visite a lume di candela, trekking al calare del sole, osservazioni astronomiche, sessioni di yoga, cinema all’aperto, fiabe e racconti per i più piccoli, concerti e spettacoli teatrali.Tra i Beni FAI coinvolti castelli, ville di delizia, abbazie, aree naturalistiche, palazzi storici, capolavori dell’architettura e, per la prima volta, Villa Rezzola a Lerici (SP), antica dimora affacciata sul Golfo dei Poeti.

Qui, dal 10 luglio al 18 settembre nello splendido giardino all’inglese si potrà partecipare a speciali visite guidate al tramonto e a degustazioni di vini, amari e tè freddi nella terrazza panoramica.Calendario completo e informazioni dettagliate su www.serefai.it.