Brasile, 4 anni al figlio di Bolsonaro per lobbying su Trump

Roma, 17 giu. (askanews) – Eduardo Bolsonaro, terzogenito dell’ex presidente populista brasiliano Jair Bolsonaro, è stato condannato a 4 anni di prigione per la sua attività di lobbying presso le autorità americane, affinché potessero intercedere per il padre, condannato per tentato colpo di Stato. “La corte ha condannato all’unanimità il signor Eduardo Nantes Bolsonaro alla pena di 4 anni e 2 mesi, e lo ha inoltre condannato a 50 giorni di multa, pari a 2 salari minimi per ciascun giorno”, ha annunciato Flavio Dino, giudice della Corte suprema federale.Meno noto di Flavio, candidato alle presidenziali del Brasile di ottobre 2026, Eduardo Bolsonaro, che su Instagram, dove conta 7,3 milioni di follower, si definisce “il deputato più votato nella storia del Brasile oggi esiliato negli Stati Uniti”, era indagato per aver ostacolato il processo a carico del padre dinanzi alla Corte Suprema, in particolare per le pressioni fatte sul presidente americano Donald Trump per spingere gli Stati Uniti a imporre sanzioni economiche contro il Brasile.

“Ci sono stati dei fatti in cui un ex deputato federale, presentandosi o ponendosi come rappresentante del popolo brasiliano, all’interno di un governo straniero, ha agito contro il popolo brasiliano, contro le istituzioni brasiliane e contro il potere giudiziario brasiliano – ha spiegato Alexandre de Moraes, giudice della Corte suprema federale – trasmettendo informazioni processuali riservate alle autorità statunitensi e persistendo in tale condotta anche se ciò poteva causare un notevole danno economico e sociale al Brasile”.