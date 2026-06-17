India, bloccato Telegram per timori di frodi al test di medicina

Roma, 17 giu. (askanews) – Telegram bloccato in India per evitare fughe di notizie prima del test di ammissione a Medicina. Un provvedimento deciso dopo lo scandalo, scoppiato a maggio, quando il questionario era circolato in anticipo, diffuso, secondo molti, proprio attraverso i canali Telegram.Il ministero dell’Elettronica ha emesso un’ordinanza che limita l’accesso al social fino al 22 giugno, giorno del nuovo test.

Le funzionalità di modifica dei messaggi, che consentono agli utenti di modificare i post esistenti, rimarranno limitate fino al 30 giugno.”Misure nell’interesse dell’ordine pubblico, in risposta all’uso organizzato della piattaforma da parte di racket fraudolenti per frodare i candidati”, ha affermato in una nota la National Testing Agency (NTA) indiana.Il National Eligibility Entrance Test (NEET) è uno degli esami più competitivi del Paese e attrae ogni volta oltre due milioni di aspiranti medici.Critico il fondatore e ceo di Telegram, Pavel Durov, secondo cui il divieto di una settimana “non ferma nulla” ma “punisce” 150 milioni di utenti comuni dell’app di messaggistica in India e “non gli addetti ai lavori che hanno fatto trapelare il materiale dell’esame”.

“Le fughe di notizie si sono semplicemente spostate su altre app”, ha affermato in un post su X.L’annullamento dell’esame, molto competitivo, aveva scatenato indignazione nel Paese e proteste tra i giovani che chiedevano le dimissioni del ministro dell’Istruzione.