Arrestati padre e figlio, strumenti da veri esperti del settore e diversi chili di droga.

Un padre ed un figlio al centro di una vicenda di cronaca che ha dell’incredibile ma che allo stesso tempo mette in mostra le abilità umane per riuscire in un qualcosa di impossibile e di illegale che fruttava davvero molto denaro, scopriamo quindi cosa facevano e come sono stati scoperti.

La fantasiosa scoperta durante una perquisizione

Una perquisizione della Polizia ha permesso di risalire alla base dove i due si trovavano per compiere le attività illegali e per preparare i prodotti per il commercio, per quanto trovato dagli agenti l’attività era a tutti gli effetti un lavoro.

Macchine per trattare la sostanza e garantirne la giusta crescita, buste sottovuoto, bilancini e due roner da cucina al fine di garantire la perfetta temperatura dell’acqua.

42 chili di droga, arresto immediato

Durante il controllo, come riporta RomaToday.it, sono stati rinvenuti in casa, anche tra i muri e in 3 diversi magazzini creati all’interno dell’abitazione, ben 42 kg di droga pronta per essere smerciata.

Sono quindi finiti in arresto un padre di 52 anni ed il figlio di 23 per spaccio e detenzione di droga.

Ciò nonostante i poliziotti sono rimasti allibiti rispetto alla modalità di produzione che nonostante fosse “casalinga” aveva al proprio interno strumenti utilizzati da entità molto più “professionali”.