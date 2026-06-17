Andrea Denver e Lexi Sundin: la gioia di diventare genitori

Andrea Denver e Lexi Sundin, la coppia di modelli, hanno condiviso la gioiosa notizia di aspettare il loro primo figlio. Scopri come hanno celebrato l'evento e i messaggi di auguri ricevuti.

La notizia ha fatto il giro del web in poche ore: Andrea Denver e Lexi Sundinla coppia di modelli, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. La rivelazione è arrivata attraverso un post su Instagramin collaborazione con il magazine Peopleche ha pubblicato le prime immagini della modella con il pancione.

Per Andrea, noto a livello internazionale ma particolarmente apprezzato in Italia per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vipquesta è una tappa fondamentale nella sua vita privata.

Durante il reality, aveva già espresso il desiderio di diventare padre, un sogno che ora sta per realizzarsi.

Un amore riservato e apprezzato

La relazione tra Andrea e Lexi è sempre stata caratterizzata da una grande discrezione, lontana dai riflettori. Questa scelta ha reso la coppia particolarmente amata dal pubblico, che ha apprezzato la loro privacy.

Dopo l’annuncio, sono arrivati numerosi messaggi di auguri da parte dei fan e degli ex concorrenti del reality. Tra questi, spicca quello di Antonella Eliache ha espresso la sua gioia per la notizia.

Al momento, invece, non è ancora arrivato un commento da parte di Adriana Volpecon la quale Andrea aveva stretto un bel rapporto durante il GF Vip.

Adriana non era stata invitata neppure al matrimonio della coppia, celebrato a Verona circa due anni fa.

Il matrimonio a Verona e i retroscena

Il matrimonio di Andrea e Lexi a Verona è stato un evento speciale, al quale hanno partecipato altri ex compagni di avventura del reality come Patrick Ray PuglieseFabio Testi e Aristide Malnati. Adriana Volpe, invece, si limitò a condividere su Instagram una citazione di Alda Merini che molti hanno interpretato come un riferimento al mancato invito.

La citazione recitava: “Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima”.

Andrea ha scelto di celebrare il matrimonio nella sua città natale, Verona, per poter avere accanto a sé amici e familiari in un momento così importante. Tuttavia, con Lexi vive stabilmente negli Stati Uniti d’America, dove presumibilmente nascerà il loro figlio o figlia.