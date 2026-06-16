Almeno sei cavalli sono morti nel violento incendio scoppiato all’ippodromo Sant’Artemio di Treviso: la struttura è in parte crollata.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio l’ippodromo Sant’Artemio di Treviso, distruggendo una scuderia e causando la morte di sei cavalli. Le fiamme, alimentate da materiali facilmente infiammabili presenti nella struttura, hanno reso necessario un intervento massiccio dei soccorsi e hanno provocato gravi danni all’edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Incendio all’ippodromo Sant’Artemio: almeno sei cavalli morti e scuderia distrutta

Come riportato dall’Ansa, in queste ore un violento incendio è divampato all’interno di una scuderia dell’ippodromo Sant’Artemio di Treviso, provocando la morte di sei cavalli, deceduti per soffocamento. Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 16 in via Felissent e, alimentate dalla presenza di una grande quantità di paglia facilmente infiammabile, si sono propagate in pochi minuti, generando un’alta colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza dalla città.

Il rogo ha colpito in modo diretto la struttura dove si trovavano gli animali, che risulta gravemente danneggiata e in parte crollata. Al momento non si registrano feriti tra le persone.

Incendio all’ippodromo Sant’Artemio: intervento dei soccorsi e indagini in corso sulle cause

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Treviso e Conegliano con cinque mezzi operativi e circa venti operatori, impegnati a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, riuscendo anche a evitare che l’incendio si estendesse agli edifici vicini.

Non si esclude la possibile presenza di altri animali all’interno dei box, mentre il bilancio resta provvisorio. Le cause del rogo sono ancora oggetto di accertamento: tra le ipotesi iniziali viene valutato anche un possibile corto circuito elettrico. Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti inoltre carabinieri e polizia locale di Treviso per i rilievi e la gestione della zona colpita.