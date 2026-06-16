Una terribile notizia ha scosso la comunità della provincia di Bologna per un triste evento accaduto lo scorso venerdì 12 giugno ed al momento ancora senza risoluzione ecco quindi che è entrato in gioco l’aiuto tecnologico oltre al classico passaparola per chiudere una vicenda tristissima.
Crevalcore, trovato morto accanto alla sua bici
L’evento in questione è accaduto a Crevalcore, in provincia di Bologna, sulla strada statale 568 “Persicitana” dove un cadavere di un uomo è stato trovato senza vita accanto alla sua bicicletta.
Dopo l’autopsia si è scoperto che il decesso è avvenuto per cause naturali, se da un lato il caso è stato risolto garantendo le cause di questa triste fine, rimane aperta ancora la questione relativa all’identità, dato che non è pervenuta alcuna segnalazione di scomparsa.
L’appello ed il volto ricostruito con AI
I Carabinieri della stazione di Crevalcore, congiuntamente all’intervento del sostituto procuratore della città di Bologna Francesca Ardenti, hanno ricostruito il volto tramite intelligenza artificiale e diffuso l’immagine in città con un appello a contattare il 112 nel caso qualcuno lo riconosca.
L’incidente si è verificato venerdì verso le 20:10, come riporta La Gazzetta di Modena e l‘uomo non aveva con sè alcun documento di identità, rendendo ancora oggi impossibile scoprirne le generalità.