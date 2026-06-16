La tecnologia è venuta in sostegno ai militari per ricostruirne il volto e fornire un appello alla cittadinanza per risolvere l'intricato caso.

Una terribile notizia ha scosso la comunità della provincia di Bologna per un triste evento accaduto lo scorso venerdì 12 giugno ed al momento ancora senza risoluzione ecco quindi che è entrato in gioco l’aiuto tecnologico oltre al classico passaparola per chiudere una vicenda tristissima.

Crevalcore, trovato morto accanto alla sua bici

L’evento in questione è accaduto a Crevalcore, in provincia di Bologna, sulla strada statale 568 “Persicitana” dove un cadavere di un uomo è stato trovato senza vita accanto alla sua bicicletta.

Dopo l’autopsia si è scoperto che il decesso è avvenuto per cause naturali, se da un lato il caso è stato risolto garantendo le cause di questa triste fine, rimane aperta ancora la questione relativa all’identità, dato che non è pervenuta alcuna segnalazione di scomparsa.

L’appello ed il volto ricostruito con AI

I Carabinieri della stazione di Crevalcore, congiuntamente all’intervento del sostituto procuratore della città di Bologna Francesca Ardenti, hanno ricostruito il volto tramite intelligenza artificiale e diffuso l’immagine in città con un appello a contattare il 112 nel caso qualcuno lo riconosca.

L’incidente si è verificato venerdì verso le 20:10, come riporta La Gazzetta di Modena e l‘uomo non aveva con sè alcun documento di identità, rendendo ancora oggi impossibile scoprirne le generalità.