Home > Video > Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo L'intelligenza artificiale si prende sempre più spazio online, superando per la priva volta l’attività degli utenti umani. La crescita è legata ai chatbot.... di Adnkronos Pubblicato il 14 Giugno 2026 alle 12:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intelligenza artificiale si prende sempre più spazio online, superando per la priva volta l’attività degli utenti umani. La crescita è legata ai chatbot. https://www.youtube.com/watch?v=lLRj1gEG6D0 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiGermania19:00CESTGirone ECuraçaoOlanda22:00CESTGirone FGiapponeDomaniCosta d'Avorio01:00CESTGirone EEcuadorSvezia04:00CESTGirone FTunisiaRisultatiOggiAustralia2–0FT · Girone DTurchiaHaiti0–1FT · Girone CScoziaBrasile1–1FT · Girone CMaroccosab 13 giuQatar1–1FT · Girone BSvizzeraAggiornato 12:24 CEST