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Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo

Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo

L'intelligenza artificiale si prende sempre più spazio online, superando per la priva volta l’attività degli utenti umani. La crescita è legata ai chatbot....

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L’intelligenza artificiale si prende sempre più spazio online, superando per la priva volta l’attività degli utenti umani. La crescita è legata ai chatbot.

https://www.youtube.com/watch?v=lLRj1gEG6D0

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