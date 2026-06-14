Fiere, Albarelli: "Oltre 1.000 espositori da 44 Paesi, l’AI protagonista di Gardabags"

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha illustrato i numeri di Expo Riva Schuh e Gardabags arrivata alla 105esima edizione. Oltre 250 gli operatori selezionati da 50 Paesi per acquistare le collezioni primavera-estate 2027. Tra le novità dell'edizione, il summ...

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha illustrato i numeri di Expo Riva Schuh e Gardabags arrivata alla 105esima edizione. Oltre 250 gli operatori selezionati da 50 Paesi per acquistare le collezioni primavera-estate 2027. Tra le novità dell’edizione, il summit mondiale dei presidenti delle associazioni calzaturiere latinoamericane e la prima sfilata interamente realizzata con l’intelligenza artificiale, dedicata a calzature e borse.

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