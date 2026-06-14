Settimana stabile e con temperature in aumento: cosa aspettarsi in Italia

Breve fase instabile tra lunedì 15 e martedì 16 giugno sulle regioni del Nord-Est e sui rilievi, poi un robusto anticiclone subtropicale porterà caldo e tempo stabile con punte di 34°C

Il quadro meteorologico per i prossimi giorni mostra un rapido passaggio: dopo un fine settimana già caldo, è attesa una breve parentesi di instabilità seguita dall’ingresso deciso di un anticiclone subtropicale che dominerà gran parte della Penisola. Le condizioni iniziali prevedono cielo spesso velato al Centro-Nord ma senza precipitazioni significative, mentre nel complesso l’Italia si prepara a una fase con temperature superiori alle medie.

Il meteorologo Federico Brescia ha evidenziato come questa transizione includa un moderato calo di pressione e infiltrazioni di aria più fresca in avvio di settimana, con effetti più marcati tra lunedì 15 e martedì 16 giugno. Subito dopo, l’azione dell’anticiclone provocherà una ripresa della stabilità e un aumento termico diffuso.

Situazione prevista per domenica 14: caldo e velature

Per domenica 14 il tempo sarà in gran parte stabile su tutto il territorio nazionale. Le pianure e le aree interne del Centro-Nord potranno registrare picchi di caldo fino a 34 gradi con il cielo spesso attraversato da una nuvolosità alta ma innocua che non darà luogo a precipitazioni. Le regioni meridionali godranno invece di condizioni soleggiate, mentre le velature al Nord non impediranno l’aumento termico.

Passaggio instabile tra lunedì 15 e martedì 16 giugno

All’inizio della settimana è attesa una lieve accentuazione dell’instabilità: tra lunedì 15 e martedì 16 giugno infiltrazioni di aria più fresca interesseranno in modo particolare il Nord-Est e, localmente, i rilievi appenninici. In queste zone non sono escluse manifestazioni convettive con qualche isolato e veloce rovescio pomeridiano, soprattutto sulle Alpi orientali e nei settori appenninici interessati dai temporali di calore.

Dettaglio per le giornate lavorative

La distribuzione dei fenomeni nei giorni citati sarà piuttosto frammentata: lunedì 15 potrà vedere temporali locali sulle Alpi orientali con tempo più soleggiato altrove; martedì 16 presenterà residui acquazzoni alpini e sviluppo di rovesci sull’Appennino mentre la Sicilia potrebbe registrare una quota di instabilità a carattere locale. Per la maggior parte delle altre aree nazionali invece sono previsi ampi spazi di sereno o cielo poco nuvoloso.

Affermarsi dell’anticiclone subtropicale: caldo in crescita

Superata la breve fase instabile, l’entrata dell’anticiclone subtropicale determinerà una marcata stabilizzazione atmosferica e un sensibile aumento delle temperature in tutta la Penisola. Questa figura barica, caratterizzata dal richiamo di aria calda nordafricana, favorirà giornate con sole prevalente e valori termici in crescita rispetto alle medie del periodo.

La progressiva amplificazione dell’alta pressione provocherà un clima generalmente asciutto e soleggiato, con possibili anomalie termiche diffuse: dopo la parentesi fresca iniziale, molte zone vedranno notare un incremento del caldo, in particolare nelle aree di pianura dove si sono registrati i picchi fino a 34°C.

Chi programma attività all’aperto nei giorni immediatamente successivi dovrebbe tenere conto della possibile ondata di calore e delle giornate prevalentemente soleggiate.