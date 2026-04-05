Anticiclone africano in arrivo: pasqua e pasquetta soleggiate e molto calde

Anticiclone africano in arrivo: pasqua e pasquetta soleggiate e molto calde

Dalle piogge e nevicate al sole e al caldo: per le feste si apre una fase stabile dominata da un anticiclone africano con picchi termici anomali

Dopo una fase caratterizzata da piogge e nevicate fino a quote relativamente basse al Centro-Sud, l’Italia cambia registro: le giornate di festa saranno segnate dal sole e da un netto aumento termico. I modelli confermano che, almeno per un periodo di circa cinque giorni, le precipitazioni rimarranno lontane dal paese, favorendo uscite all’aperto e attività all’esterno. Il fenomeno è guidato da un robusto campo di alta pressione che prende posizione sul Mediterraneo.

Il cambiamento è accompagnato dall’arrivo del primo caldo del 2026, come indicato dagli esperti: un promontorio anticiclonico di natura subtropicale africana si estenderà non solo sulle regioni del bacino ma anche su gran parte dell’Europa centro-occidentale, garantendo tempo stabile e prevalenza di cieli sereni. Per chi organizza escursioni o pianifica le giornate di Pasqua e Pasquetta, la previsione è favorevole fino a venerdì 10 Aprile.

Come cambieranno le temperature

L’effetto principale di questa configurazione è un sensibile rialzo termico: le massime saliranno diffusamente fino a 24-25°C in molte aree, con zone che potranno sperimentare punte ancora più elevate. Le pianure del Nord, la fascia tirrenica, la Puglia e le due isole maggiori sono le aree dove il salto termico sarà più evidente; in alcuni fondivalle alpini i valori potranno toccare i 27-28°C, creando un’impressione di estate precoce soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Zone con picchi e fattori locali

I picchi più marcati sono attesi nei fondivalle e in valli riparate come quelle attorno a Trento e Bolzano, dove l’accumulo di aria calda può essere particolarmente intenso nelle giornate soleggiate. Anche alcune aree della Sardegna potranno registrare temperature quasi estive. È importante ricordare che fattori locali come l’altitudine, la vicinanza al mare e i venti di brezza possono modulare i valori massimi, creando differenze significative su distanze relativamente brevi.

Perché aprile rimane un mese di contrasto

Aprile è storicamente un periodo di forti contrasti meteorologici: dopo le ultime incursioni umide e fresche ci troviamo ora di fronte a una rapida rimonta di aria calda. Questa fase di transizione è tipica perché nel periodo primaverile gli scambi meridiani tra latitudini diverse sono ancora molto attivi; le masse d’aria fredda in discesa dalle alte latitudini possono alternarsi rapidamente a fiammate di aria calda in risalita dall’Africa, determinando oscillazioni rapide delle condizioni.

Il ruolo degli scambi meridiani e dell’instabilità

Con il termine scambi meridiani si indicano le correnti che muovono masse d’aria lungo l’asse nord-sud e che in questo periodo dell’anno risultano spesso esaltate, favorendo contrasti termici marcati. Anche se l’alta pressione garantirà stabilità per alcuni giorni, queste settimane rimangono predisposte a repentini cambiamenti: non sono esclusi nuovi impulsi instabili se il flusso atlantico o le perturbazioni settentrionali riuscissero a forzare il promontorio anticiclonico.

Impatto pratico e consigli

Per il breve termine il consiglio è di approfittare delle giornate soleggiate: Pasqua e Pasquetta si prospettano ideali per attività all’aperto, passeggiate e gite fuori porta. Tuttavia, chi si sposta tra zone diverse dovrebbe considerare le differenze microclimatiche: mentre le città e le pianure potrebbero risultare piacevolmente calde, le aree montane manterranno condizioni più fresche. Prepararsi con abbigliamento a strati resta una scelta sensata per adattarsi alle rapide oscillazioni termiche tipiche del periodo.

Cosa monitorare nei prossimi giorni

Negli aggiornamenti successivi sarà utile seguire l’evoluzione del promontorio anticiclonico e l’eventuale rafforzamento o indebolimento dell’alta pressione, che determinerà la persistenza del bel tempo oltre il periodo atteso. Per ora, le previsioni concordano su tempo stabile e temperature in aumento almeno fino a venerdì 10 Aprile, con le piogge che, per i prossimi giorni, resteranno ben lontane dal territorio nazionale.