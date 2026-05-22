Nuove regole UE per le vittime: helpline, salute riproduttiva e maggior tutela

Il Parlamento europeo ha approvato il 21 maggio 2026 una revisione della direttiva del 2012 che introduce una helpline europea , segnalazioni digitali, accesso a cure post-violenza e misure specifiche per vittime vulnerabili e minorenni

Il 21 maggio 2026 il Parlamento europeo ha dato il via libera a una revisione ampia della disciplina sui diritti delle vittime di reato, con un voto in plenaria (440 favorevoli, 49 contrari e 84 astenuti). La riforma aggiorna il quadro del 2012 per rispondere a lacune emerse negli anni e per allineare le procedure alle nuove esigenze digitali e sociali.

Tra le novità più evidenti figura l’istituzione di una helpline europea con il numero 116 006, ma il testo tocca anche aspetti più delicati come l’accesso a servizi sanitari per le vittime di violenza sessuale e la tutela di soggetti particolarmente vulnerabili.

Quali cambiamenti introducono le nuove norme

La direttiva rafforzata mira a garantire un accesso più efficace alla giustizia e a servizi di supporto, imponendo agli Stati membri di predisporre canali gratuiti, accessibili e sicuri per la segnalazione dei reati.

Viene esteso il diritto all’assistenza legale gratuita per tutta la durata del processo per chi non dispone di mezzi sufficienti, e sono previste misure per accelerare il pagamento delle risarcimenti quando questi non vengono corrisposti entro tempi ragionevoli. Inoltre, il testo introduce l’obbligo di disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per garantire servizi di qualità, con particolare attenzione alla protezione della privacy delle vittime e alla non divulgazione dei loro dati personali al presunto autore.

Helpline, canali digitali e segnalazioni

La creazione del numero 116 006 definisce una linea unica europea di assistenza che dovrà offrire informazioni sui diritti, supporto emotivo e indicazioni sui servizi locali disponibili. Le linee dovranno essere confidenziali, gratuite e gestite da personale formato, con disponibilità online e tramite app. La direttiva obbliga inoltre gli Stati a permettere la segnalazione online dei reati per categorie non urgenti, con la possibilità di allegare prove digitali; vengono previste anche procedure specifiche per consentire a chi si trova in strutture chiuse (carceri, centri di detenzione per migranti, strutture assistenziali) di denunciare efficacemente.

Assistenza sanitaria e supporto per le vittime di violenza sessuale

Per la prima volta a livello europeo il testo riconosce che le vittime di violenza sessuale possono necessitare di specifiche cure sessuali e riproduttive. Dove la normativa nazionale lo permette, l’accesso tempestivo a servizi come la contraccezione d’emergenza, la profilassi post-esposizione (PEP), i test per le infezioni sessualmente trasmesse e l’accesso all’interruzione di gravidanza devono essere garantiti. La misura intende ridurre il doppio fardello a cui sono soggette le vittime, offrendo cure immediate e un orientamento multidisciplinare che riduca il rischio di ulteriori traumi.

Valutazione individuale e servizi integrati per i minori

La direttiva rafforza l’obbligo di effettuare una valutazione individuale delle esigenze di ogni vittima sin dal primo contatto con le autorità, tenendo conto della tipologia di reato, del rapporto con l’autore e dei rischi di vittimizzazione secondaria. Per i bambini si prevede l’organizzazione, ove possibile, di servizi integrati in un’unica sede: visite mediche, supporto psicologico, registrazione audiovisiva delle deposizioni e assistenza amministrativa, per evitare ripetute interviste e ridurre il trauma legato alla ricostruzione dei fatti.

Riconoscimento delle aggressioni a sfondo discriminatorio e reazioni politiche

Il nuovo testo stabilisce che, nella valutazione dei bisogni di protezione, debbano essere esplicitamente considerati elementi come orientamento sessuale e identità di genere, riconoscendo le aggressioni motivate da questi fattori come reati d’odio. Questa disposizione include principi già emersi nel dibattito nazionale italiano con il cosiddetto Zan, ora recepiti a livello UE secondo il relatore italiano. La decisione ha suscitato sia elogi per l’ampliamento delle tutele sia critiche: alcuni deputati hanno contestato l’inclusione delle organizzazioni non governative nei percorsi di protezione, mentre altri hanno denunciato visioni ideologiche nella norma.

Cosa succede ora e tempistiche di attuazione

La direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione una volta completata l’adozione formale da parte del Consiglio; da quel momento gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove disposizioni e adeguare prassi e risorse. L’obiettivo dichiarato dal Parlamento è trasformare obblighi minimi in standard uniformi, riducendo l’insufficiente conoscenza dei diritti delle vittime e facilitando l’accesso a servizi di qualità in tutto il territorio dell’UE.