Elezioni a Reggio e Messina: il ponte come tema e la sfida per i municipi

Elezioni a Reggio e Messina: il ponte come tema e la sfida per i municipi

La contesa elettorale che anima le sponde dello Stretto non riguarda soltanto chi siederà nelle stanze del Comune: è anche una prova di forza sui temi infrastrutturali e sulla capacità delle coalizioni di costruire percorsi condivisi. Da una parte il centrodestra ripone nella parola “ponte” un elemento di coesione e mobilitazione, dall’altra il centrosinistra e le forze civiche rispondono sui programmi di governo urbano e sulla gestione locale.

In questo quadro il progetto del ponte sullo Stretto, evocato pubblicamente dal ministro Matteo Salvini, diventa simbolo di un’agenda più ampia che punta a collegare politiche locali, regionali e nazionali.

La posta in gioco è anche istituzionale: la vittoria in due capoluoghi strategici servirebbe al centrodestra per rafforzare la filiera con la Regione e con il governo, dando concretezza a intese territoriali come il cosiddetto Patto di Caronte.

Questo accordo, sottoscritto dai candidati di entrambe le sponde, è pensato per promuovere una gestione coordinata dell’area dello Stretto e per trasformare un’idea in un progetto amministrativo concreto. In questa fase le candidature, le alleanze e il numero di liste presentate assumono valore tattico oltre che politico.

Il quadro messinese: candidature, strategie e alleanze

A Messina la corsa vede in campo Marcello Scurria, appoggiato da una vasta coalizione di centrodestra che comprende Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Popolari e gruppi regionali come Grande Sicilia. Scurria è considerato vicino all’area di Forza Italia legata alla sottosegretaria Matilde Siracusano e punta a capitalizzare il consenso sul tema del ponte e sull’idea di coordinamento territoriale. Di fronte a lui si colloca Antonella Russo, scelta dal Partito Democratico e sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, che propone una linea alternativa incentrata su politiche sociali e partecipazione civica.

La mossa di Basile e i candidati outsider

L’ex sindaco Federico Basile ha giocato la carta delle dimissioni anticipate per tornare al voto e provare la rielezione: una decisione concordata con il suo riferimento politico, Cateno De Luca, che ha raccolto intorno alla candidatura una galassia civica composta da quindici liste. A completare il quadro elettorale figurano figure indipendenti come Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri, che possono intercettare porzioni di elettorato locali scontenti delle formazioni tradizionali. Il mosaico messinese è dunque multipolare e rende la battaglia incerta sul piano dei numeri e delle alleanze.

Reggio Calabria: protagonisti e dinamiche della sfida

Sull’altra sponda dello Stretto il confronto vede fronteggiarsi personalità di peso. Il centrosinistra ha indicato Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni dopo che Giuseppe Falcomatà è stato eletto al Consiglio regionale; Falcomatà aveva guidato la città per dodici anni. Battaglia, figlio d’arte, guida una coalizione che comprende PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista, puntando su continuità amministrativa e politiche urbane condivise. Sul fronte opposto il centrodestra schiera Francesco Cannizzaro, volto di spicco di Forza Italia in Calabria e recentemente riconfermato coordinatore regionale.

Le liste, i civici e la strategia del centrodestra

Cannizzaro si presenta sostenuto da undici liste, con l’ingresso recente di Azione nella coalizione, e punta a vincere per ristabilire la continuità politica tra Comune, Regione e governo nazionale. Accanto ai candidati di partito ci sono anche proposte civiche: Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano ambiscono a intercettare il voto locale con programmi specifici sui servizi e sullo sviluppo urbano. La competizione reggina mette quindi in campo sia logiche di coalizione tradizionali sia candidature che richiamano alla concretezza gestionale.

Il ponte come banco di prova e le implicazioni strategiche

Il tema del ponte sullo Stretto funziona da catalizzatore politico: non solo un’infrastruttura ipotetica, ma un simbolo capace di aggregare consensi e di presentare un progetto di visione territoriale. Per il centrodestra, vincere a Reggio e a Messina significherebbe trasformare quella visione in una piattaforma concreta di lavoro con la Regione e il governo centrale. Per il centrosinistra la sfida è arginare questo slancio con proposte alternative incentrate su servizi, partecipazione e competenze amministrative locali.

Conseguenze oltre il voto

Al di là dell’esito elettorale, le manovre politiche e le alleanze costruite in questa tornata avranno ripercussioni sulla capacità di progettare interventi coordinati nello Stretto. Il Patto di Caronte rappresenta un tentativo di mettere ordine nell’agenda condivisa, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità dei vincitori di tradurre accordi simbolici in atti amministrativi realizzabili. In ogni caso, la partita sulle sponde dello Stretto rimane un osservatorio importante per comprendere le strategie nazionali traslate sul piano locale.