Proroga accise e 300 milioni per l'autotrasporto: cosa cambia

Il governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti per un periodo aggiuntivo, portando la scadenza al 6 giugno. La scelta arriva dopo un negoziato intenso con le organizzazioni dell’autotrasporto e si accompagna a un pacchetto di misure mirate a sostenere le imprese di trasporto merci. In particolare è previsto uno stanziamento complessivo di 300 milioni sotto forma di crediti d’imposta destinati ai camionisti, misura che ha indotto le sigle di categoria a sospendere lo sciopero programmato tra il 25 e il 29 maggio.

Le modifiche all’impianto originario includono anche un diverso profilo dello sconto sulla pompa: la riduzione sul gasolio passa a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta ferma a 5 centesimi; a questi ribassi si aggiunge l’effetto del meccanismo dell’IVA. Parallelamente il governo ha deciso interventi amministrativi volti a snellire i rimborsi e ad avviare un confronto stabile con le imprese del settore.

Le misure economiche approvate

Il decreto varato dal Consiglio dei ministri riunisce più interventi: oltre alla proroga temporanea del taglio delle accise, sono stati stanziati crediti d’imposta per sostenere direttamente le imprese vettori. Dei 300 milioni complessivi, 100 milioni erano già previsti nei precedenti provvedimenti ma non ancora erogati, mentre i restanti 200 milioni rappresentano risorse fresche.

Questa combinazione mira a compensare la perdita subita dalle imprese a causa della riduzione generale delle accise, che ha inciso sui rimborsi storicamente riconosciuti al settore.

I crediti d’imposta e i tempi di rimborso

Tra le misure concrete figura anche la riduzione dei tempi di rimborso delle accise, che passa da 60 a 30 giorni per la liquidazione trimestrale. Tale cambiamento è pensato per riportare liquidità alle imprese in tempi più rapidi e limitare la pressione finanziaria sulle ditte di autotrasporto. Il governo si è inoltre impegnato a valutare la sospensione temporanea di alcuni versamenti tributari e contributivi per offrire ulteriore ossigeno ai bilanci aziendali.

La trattativa e il ruolo delle parti sociali

L’incontro decisivo si è svolto a Palazzo Chigi, alla presenza della premier e di un gruppo di ministri, tra cui i titolari dei dicasteri più direttamente coinvolti. Le associazioni di categoria avevano denunciato che il taglio generalizzato delle accise aveva ridotto i rimborsi destinati alle imprese di autotrasporto, creando una situazione di svantaggio per chi opera sulle strade. Il confronto ha portato a un accordo provvisorio che ha evitato il fermo nazionale, segnalando la volontà di mantenere un canale di dialogo permanente tra istituzioni e operatori.

Reazioni del settore

Le federazioni maggiormente rappresentative del comparto hanno accolto positivamente le misure complessive, sottolineando come il provvedimento riconosca il ruolo strategico dell’autotrasporto per la continuità delle filiere produttive e distributive. Rappresentanti di categoria hanno evidenziato l’importanza del ripristino di tutele e della tempestività dei rimborsi per evitare fenomeni di strozzamento finanziario delle imprese, definendo l’intesa come un passo necessario per garantire la regolarità dei servizi essenziali.

Finanziamento e governance del settore

Per coprire le risorse necessarie al pacchetto si è fatto riferimento a diverse fonti, tra cui l’extragettito IVA, sanzioni amministrative e alcuni risparmi di spesa. La dotazione finanziaria stimata si aggira intorno ai 400 milioni, cifra che integra gli interventi a favore dei trasportatori. È stata inoltre ricostituita la Consulta generale per l’autotrasporto, pensata come un tavolo permanente di confronto tra governo e imprese per monitorare l’attuazione delle misure e valutare eventuali ulteriori interventi.

Il pacchetto varato dal governo rappresenta una soluzione temporanea che intreccia sostegno economico, snellimento delle procedure amministrative e un impegno istituzionale a mantenere aperto il dialogo con il settore. Resta aperta la questione di soluzioni strutturali, che secondo le autorità competenti dovranno fare i conti anche con decisioni a livello europeo relative ai mercati energetici. Nel frattempo l’intesa ottenuta ha permesso di evitare ripercussioni immediate sulla catena degli approvvigionamenti e sui servizi essenziali offerti dal trasporto su gomma.