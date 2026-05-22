Crotone e Rimini in navigazione: la missione italiana verso Hormuz

Due cacciamine della classe Gaeta sono partiti per una missione di supporto regionale: sosteranno a Gibuti e si prepareranno a bonificare lo Stretto di Hormuz al ricevimento del consenso internazionale

Il 22 Mag 2026 le navi militari italiane Crotone e Rimini hanno lasciato il porto di Augusta e sono salpate verso il corridoio che conduce al Canale di Suez, con destinazione intermedia la base italiana di Gibuti. L’operazione rientra nel più ampio quadro operativo denominato Mediterraneo Sicuro e ha l’obiettivo di posizionare unità specializzate nella regione per intervenire, se necessario, nello Stretto di Hormuz.

A bordo delle due unità di supporto vi sono equipaggi addestrati alla ricerca e neutralizzazione di ordigni subacquei, mentre la missione complessiva è coordinata con altre forze alleate e sotto il controllo politico del ministero della Difesa.

Le unità in mare e la loro funzione

Le navi impegnate appartengono alla classe Gaeta e sono specificamente progettate per le attività di bonifica e per la gestione degli ordigni esplosivi subacquei.

Il loro compito primario è individuare, identificare e rendere inoffensivi ordigni che possono ostacolare il traffico marittimo e mettere a rischio porti e rotte strategiche. Secondo le fonti ufficiali, le due unità sono seguite dalla fregata Antonio Marceglia, che svolge il ruolo di nave ammiraglia e di scorta, garantendo protezione e coordinamento operativo al gruppo navale durante la traversata verso il Medio Oriente.

Equipaggi e risorse a bordo

A bordo dei cacciamine si trovano personale e assetti specializzati, con numeri che variano a seconda della fonte: complessivamente il gruppo di tre unità coinvolte nella partenza sarebbe composto da circa 400 posti militari, mentre le singole imbarcazioni di supporto possono avere a bordo intorno alle 150 persone ciascuna. Durante il viaggio le navi saranno affiancate anche da una nave di supporto logistico che fornirà rifornimenti e assistenza tecnica per mantenere operativa la capacità di intervento lungo la rotta.

Rotta, tempistiche e condizioni per l’intervento

La navigazione verso il Golfo impiegherà quasi un mese, passando per il Canale di Suez fino a raggiungere l’area operativa. La tappa a Gibuti è pensata come punto di appoggio e di avvicinamento, utile per coordinare le azioni con gli alleati e per attendere le condizioni politiche necessarie all’intervento. Come ribadito dalle autorità, le operazioni di bonifica nello Stretto di Hormuz potranno iniziare solo dopo un accordo internazionale e un cessate il fuoco stabile: senza un consenso condiviso, infatti, il rischio di escalation e di attacchi contro le unità intervenenti sarebbe troppo elevato.

Il ruolo delle autorità e le regole di ingaggio

Il ministro della Difesa ha più volte sottolineato che la presenza italiana è preventiva e non offensiva; le unità non sono state inviate con assetti predisposti per il combattimento diretto, ma come forze specializzate nella sicurezza marittima. L’azione richiede il via libera di tutti i Paesi coinvolti nella zona per evitare incomprensioni diplomatiche che potrebbero trasformarsi in minacce concrete alle navi di soccorso e bonifica. In questo contesto, la missione si integra in un dispositivo multinazionale che valuta rischi, percorsi e protocolli di intervento prima di attivare le operazioni sul campo.

Implicazioni strategiche e scenari possibili

Lo Stretto di Hormuz rappresenta un punto nevralgico per le forniture energetiche mondiali e per le rotte commerciali verso il sud-est asiatico; la presenza di mine o ordigni nell’area può provocare interruzioni significative e danni economici diffusi. Per questo motivo, la bonifica delle acque è considerata un’operazione prioritaria non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per la stabilità delle linee di comunicazione marittima. Le autorità italiane mantengono la disponibilità a intervenire non appena le condizioni politiche e di sicurezza lo permetteranno, coordinandosi con gli alleati e rispettando le normative internazionali che regolano le missioni in acque contese.

Osservazioni conclusive

La partenza dei cacciamine il 22 Mag 2026 segna una fase di preparazione e deterrenza: posizionare risorse specializzate in prossimità del teatro operativo significa accorciare i tempi di risposta nel caso arrivi un mandato condiviso. La cerimonia dell’ammainabandiera celebrata in mare e la scorta della fregata Marceglia sottolineano la componente formale e pubblica dell’operazione, che continua a essere monitorata a livello politico e militare fino all’eventuale inizio delle attività di disinnesco nello stretto.