Scandalo Eurovision in Moldavia: il voto della giuria che ha scatenato le dimissioni

La finale dell’Eurovision Song Contest è spesso vista come uno spettacolo in cui la musica convive con alleanze culturali e politiche; dietro le votazioni si nasconde un meccanismo che gli appassionati chiamano geopolitica del voto. In molte edizioni le giurie nazionali e il televoto mostrano pattern prevedibili: scambi regolari di punti fra Paesi vicini o con legami culturali stretti.

Questa volta, però, la serata del 19 maggio 2026 ha acceso una discussione più ampia in Moldavia, dove l’assegnazione dei punti ha generato una crisi che ha travalicato l’ambito musicale e ha interessato la governance dei media pubblici.

Cosa è accaduto a Chișinău

A seguito della finale, la decisione della giuria moldava ha suscitato reazioni immediate: il direttore della tv pubblica, Vlad Turcanu, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche esplose sui social e nei corridoi politici.

Secondo le ricostruzioni, Turcanu ha spiegato di sentirsi responsabilmente coinvolto nell’episodio perché la votazione della giuria ha ignorato, agli occhi di molti, le sensibilità diplomatiche verso i vicini Romania e Ucraina. La vicenda ha aperto un dibattito sul ruolo del servizio pubblico nell’equilibrare autonomia artistica e responsabilità istituzionale, sollevando quesiti sulla pressione che può gravare sulle emittenti in occasioni ad alta visibilità.

I voti nella comunicazione ufficiale

La graduatoria annunciata per la Moldavia ha mostrato scelte che hanno sorpreso il pubblico: la giuria ha assegnato 12 punti alla Polonia, 10 punti a Israele, 8 punti alla Grecia, 7 punti alla Bulgaria, 6 punti alla Norvegia, 5 punti alla Repubblica Ceca, 4 punti all’Australia, 3 punti alla Romania, 2 punti alla Francia e 1 punto all’Italia, mentre l’Ucraina non ha ricevuto punti dalla giuria. Questa combinazione, e in particolare il punteggio ridotto alla Romania e il vuoto per l’Ucraina, è stata letta come un segnale e ha funzionato da detonatore per la crisi politica e mediatica.

Reazioni pubbliche e implicazioni politiche

Le immediate proteste dei cittadini e i commenti della classe politica hanno trasformato un voto televisivo in una questione di politica estera e identità nazionale. Diverse forze hanno chiesto chiarimenti al broadcaster e hanno sottolineato come le scelte della giuria possano essere interpretate come indici di orientamenti diplomatici. Il caso ha quindi sollevato il tema del confine tra libertà di giudizio artistico e responsabilità di una emittente finanziata dal pubblico, con la prospettiva che episodi simili possano spingere l’EBU e le autorità nazionali a rivedere procedure e controlli per garantire maggiore trasparenza.

Il peso delle dimissioni

Le dimissioni di Vlad Turcanu sono state motivate dallo stallo tra volontà di non interferire nelle decisioni della giuria e la consapevolezza che il risultato avrebbe avuto conseguenze pubbliche rilevanti. Turcanu ha ammesso la responsabilità istituzionale, spiegando di non aver imposto istruzioni ma di percepire la scelta come una fonte di danno per il rapporto con i vicini. L’uscita di scena del direttore apre questioni pratiche sul futuro assetto del broadcaster e sull’eventualità di introdurre norme più stringenti per la composizione e il comportamento delle giurie nazionali.

La voce della presentatrice e il ruolo dei social

Un ulteriore elemento che ha amplificato la vicenda è stato lo sfogo pubblico di Rita Engleza, la persona che ha annunciato i punti in diretta per la Moldavia: in un video ha raccontato di aver valutato l’ipotesi di non leggere i voti dopo aver visto il risultato che assegnava solo 3 punti alla Romania, citando un pubblico di circa 1.600.000 spettatori di lingua romena e la difficoltà di comunicare quei numeri. Questo episodio ha mostrato come la pressione mediatica e la visibilità istantanea dei social possano influenzare la narrazione e accrescere la portata di una scelta tecnica, trasformandola in un caso di opinione pubblica.

Quali possibili sviluppi per Eurovision e media pubblici

Il caso moldavo suggerisce alcune direzioni pratiche: un rafforzamento delle regole di trasparenza sui criteri delle giurie, maggiori obblighi di motivazione per i voti e meccanismi di monitoraggio per preservare l’indipendenza delle giurie. Allo stesso tempo, il dibattito mette in luce come eventi culturali internazionali restino specchi sensibili di equilibri geopolitici. In prospettiva, broadcaster e organizzatori potrebbero dover bilanciare la tutela dell’autonomia artistica con strumenti che riducano il rischio di conflitti istituzionali e fraintendimenti diplomatici, preservando al contempo la credibilità del concorso.