Cannes, sul red carpet Ken Loach, Juliette Binoche e Dita von Teese

Cannes (Francia), 20 mag. (askanews) – È arrivato anche il regista britannico “in pensione” Ken Loach a Cannes per la presentazione di “Amarga Navidad” del regista Pedro Almodovar.Sul red carpet è stata un’altra sfilata di stelle, tra il film spagnolo e il thriller “Diamond” dell’attore e regista statunitense Andy Garcia: a sfilare, tra gli altri, Sharon Stone, Vicky Krieps e il cantante Robin Thicke.Juliette Binoche ha incantato con un completo maschile bianco e nero, sobria ma elegantissima.

Poco dopo di lei è arrivata anche la “regina” del burlesque, Dita von Teese.