Cerimonia a Strasburgo: l'Ordine europeo al merito tra memoria e critica

Alla cerimonia dell'Ordine europeo al merito a Strasburgo sono stati premiati leader storici e personalità di rilievo; l'evento ha acceso un dibattito sul rapporto tra memoria e futuro dell'Europa

Il Parlamento Europeo ha ospitato a Strasburgo la consegna dei primi riconoscimenti del Ordine europeo al merito, un’iniziativa pensata per celebrare chi ha contribuito all’integrazione europea e alla difesa dei valori fondamentali dell’Unione. La cerimonia, andata in scena in maggio, ha visto sul palco diverse figure già note nell’arena politica internazionale, suscitando al contempo approvazioni e perplessità tra osservatori e cittadini.

L’evento ha messo in evidenza il senso simbolico del premio, ma anche le tensioni tra il passato che viene celebrato e la richiesta di volti nuovi in grado di incarnare le sfide attuali. In platea e fuori dall’emiciclo si sono alternate parole di elogio e critiche: per alcuni si è trattato di un giusto riconoscimento, per altri di una manifestazione troppo ancorata alla memoria storica.

Chi sono i premiati e le ragioni del riconoscimento

Tra i destinatari del livello più alto dell’Ordine figurano nomi che hanno segnato la politica europea contemporanea, come Angela Merkel, Volodymyr Zelenskyy e Lech Wałęsa. Altri premiati, collocati su livelli inferiori ma sempre nell’elenco dei 20 scelti, includono personalità come il Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin, la presidente della Moldova Maia Sandu e l’ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet, oltre a figure del mondo della cultura e della diplomazia.

Il Parlamento ha motivato queste scelte con l’intento di premiare chi ha favorito l’integrazione o ha difeso i principi su cui si fonda la convivenza europea.

Partecipazione e assenze significative

L’organizzazione ha segnalato che circa tredici dei venti premiati hanno ritirato l’onorificenza di persona e tenuto brevi interventi. Tra le assenze più commentate c’è quella di Volodymyr Zelenskyy, che non ha potuto partecipare all’evento, e la rinuncia di alcune celebrità invitate, tra cui il cantante Bono, lo chef José Andrés e il cestista Giannis Antetokounmpo. Queste defezioni hanno contribuito a plasmare l’atmosfera della cerimonia e a sollevare domande sull’equilibrio tra riconoscimenti istituzionali e adesione personale alle iniziative pubbliche.

Critiche e reazioni: un riconoscimento troppo legato al passato?

Un coro di osservazioni critiche ha fatto notare che la maggior parte degli intervenuti e dei premiati presenti apparteneva a una generazione già affermata, dipingendo un quadro in cui il palco sembrava dominato dalla memoria più che dalla rappresentanza del presente. Alcuni commentatori hanno descritto l’evento come una celebrazione della storia dell’Europa piuttosto che una vetrina per le nuove leadership che dovranno affrontare sfide come la transizione climatica, la competitività economica e le tensioni geopolitiche.

Interventi emozionanti e spunti contemporanei

Non sono mancati momenti di forte impatto emotivo: la presidente Maia Sandu ha ricordato il coraggio elettorale del suo popolo di fronte a pressioni esterne, mentre l’avvocata per i diritti umani Oleksandra Matviichuk ha offerto un appello sentito pronunciando «Europe, we are back» a nome dell’Ucraina. Questi passaggi hanno distolto l’attenzione dal tono commemorativo, mostrando che il premio può anche essere un palcoscenico per voci che richiedono sostegno e riconoscimento internazionale.

Simbolismo dell’onorificenza e prospettive future

Il Parlamento Europeo ha sottolineato che l’Ordine nasce con la volontà di «onorare atti di coraggio e ispirazione», proponendosi come esempio da seguire per le generazioni future. La presidente dell’istituzione ha ricordato che l’iniziativa mira a celebrare chi «non solo crede nell’Europa, ma l’ha costruita». Tuttavia, il dibattito pubblico attorno alla composizione dei premiati suggerisce che per consolidare il valore simbolico del riconoscimento sarà utile un bilanciamento maggiore tra figure storiche e protagonisti contemporanei.

Per il futuro, osservatori e funzionari suggeriscono di ricercare una selezione più variegata, capace di includere giovani leader, rappresentanti della società civile e figure culturali in grado di parlare alle nuove generazioni. Solo così il premio potrà funzionare come strumento non solo di memoria, ma anche di proiezione verso un’Europa che affronti le sfide odierne con coraggio e innovazione.