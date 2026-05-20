Val Gardena in estate: attività outdoor e relax tra Ortisei e le Dolomiti

Val Gardena in estate: attività outdoor e relax tra Ortisei e le Dolomiti

La Val Gardena è una delle destinazioni più complete delle Dolomiti per una vacanza estiva, grazie alla combinazione tra paesaggi d’alta quota, rete escursionistica ottimamente preparata e un calendario di eventi che si sviluppa tra Ortisei, Santa Cristina e Selva, le tre principali località della valle.

Questo territorio, caratterizzato da una grande organizzazione turistica, ha un grande vantaggio: permette di alternare attività all’aria aperta, esperienze culturali e momenti di relax.

Nel periodo estivo 2026, la zona propone un programma di appuntamenti che spazia dalle manifestazioni sportive agli eventi tradizionali, con diverse iniziative concentrate tra giugno e luglio.

Dove soggiornare tra escursioni e benessere in Val Gardena

Per chi desidera un soggiorno completo tra attività outdoor e momenti di relax, una soluzione particolarmente interessante è quella dell’hotel con mezza pensione in Val Gardena, formula che unisce comodità e gestione semplice della giornata, soprattutto dopo le escursioni in quota.

A questo proposito, una possibile opzione è l’Hotel La Perla di Ortisei, struttura 4 stelle che propone un’offerta integrata di servizi. La mezza pensione proposta dall’hotel prevede colazione e cena; inoltre, sono disponibili servizi “tutto compreso” inclusi o gratuiti come l’area wellness con piscina panoramica, piscina infinity esterna, saune e palestra. Particolarmente utile per chi si sposta senza auto è anche il servizio navetta giornaliero verso il centro di Ortisei e gli impianti di risalita (08:30–19:00), che permette di raggiungere facilmente le principali partenze escursionistiche della valle. Sono previsti anche il posto macchina nel garage della struttura e la connessione wi-fi in tutto l’albergo.

Escursioni estive tra Ortisei, Seceda e Alpe di Siusi

Tra gli itinerari più rappresentativi della Val Gardena spiccano le escursioni verso il Seceda, raggiungibile da Ortisei tramite funivia. Una volta in quota, si sviluppano sentieri panoramici con vista sulle Odle e la possibilità di percorsi ad anello con soste nei rifugi, adatti a una giornata intera senza particolari difficoltà tecniche.

Un’altra area molto frequentata è l’Alpe di Siusi, accessibile tramite collegamenti da Ortisei e Siusi. Qui i percorsi si sviluppano su altipiani dolci, con itinerari tra malghe e pascoli che permettono di modulare liberamente distanza e durata della camminata.

Più tranquilla ma panoramica è la zona del Resciesa, raggiungibile con funicolare, dove si trovano percorsi tra boschi e punti panoramici sulla valle, ideali per escursioni di mezza giornata.

Eventi estivi 2026 tra sport, musica e tradizione

Il calendario estivo della Val Gardena si apre già a giugno con eventi di rilievo internazionale. Il 6 giugno 2026 si svolge il Sellaronda Bike Day, con i passi dolomitici chiusi al traffico e dedicati ai ciclisti. Il 13 giugno è in programma l’HERO Südtirol Dolomites, una delle gare di mountain bike più impegnative d’Europa.

Tra gli appuntamenti culturali figurano la Biennale Gherdëina, attiva fino a settembre 2026, e il mercato tradizionale di Santa Cristina (23 giugno–8 settembre 2026), che anima la valle con prodotti locali e artigianato.

A inizio luglio (giorni 4 e 5), tiene la Sagra del paese di Ortisei, mentre il 10 luglio è prevista la “Sëira dl vin”, serata dedicata alla degustazione di vini locali. Il 18-19 luglio si svolgerà invece la Sagra di Santa Cristina, con musica, cucina tradizionale e sfilate folkloristiche.

Informazioni e organizzazione della visita

Per aggiornamenti dettagliati su orari, eventi e attività è consigliabile rivolgersi all’Ufficio Turistico di Ortisei, in Streda Rezia 1, che fornisce informazioni aggiornate su escursioni guidate, manifestazioni stagionali e iniziative nei paesi di Santa Cristina e Selva.

Relax e recupero dopo le attività in montagna

Dopo le giornate trascorse tra sentieri ed eventi, la Val Gardena offre numerose strutture dotate di aree wellness che permettono di completare l’esperienza con momenti di relax. Piscine panoramiche, saune e zone benessere rappresentano un elemento centrale dell’offerta turistica locale, soprattutto in abbinamento alla mezza pensione e ai servizi dedicati agli escursionisti.