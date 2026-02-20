ADLER Lodge ALPE: l’aperitivo diventa un’esperienza da sogno sulle Dolomiti

All’ADLER Lodge ALPE, sull’Alpe di Siusi, l’aperitivo non è più un semplice momento di relax: è un rito esclusivo, immerso tra panorami spettacolari e profumi di montagna.

Qui, a 1.800 metri, le Dolomiti – dal Sassolungo allo Sciliar – diventano il palcoscenico di un’esperienza sensoriale unica, dove gusto, design e atmosfera si incontrano in perfetta armonia. Sulla terrazza panoramica, due volte a settimana, prende vita il nuovo aperitivo “al taglio”. Lo chef Denny Mair taglia salumi pregiati e presenta formaggi d’alpeggio e pane fatto in casa, mentre il maître Nicolantonio Capurso trasforma erbe alpine, bacche dei boschi e ingredienti locali in cocktail spettacolari. Dal Cosmolodge, con gin, mirtillo rosso e Pipa, all’Aetos n.1, mix di fragole marinate e Aetos Sparkling, ogni drink racconta la montagna in un sorso. E per chi preferisce analcolico, il Pit Ladin a base di sambuco e infusi di montagna conquista con eleganza e freschezza.

L’aperitivo diventa così un’esperienza totalizzante: luci soffuse, musica elegante, bracieri accesi e il silenzio delle Dolomiti fanno da cornice a un dialogo diretto con lo chef e lo staff, svelando segreti di cucina, prodotti locali e filosofia della sostenibilità. Ogni dettaglio è studiato per sorprendere, coinvolgere e lasciare il segno.

La cucina primaverile è un vero e proprio storytelling del territorio: dagli Schlutzkrapfen ripieni di spinaci e ricotta del maso, serviti con burro nocciola, Parmigiano e fiori essiccati, al risotto ai cereali con formaggio grigio, speck tostato e crumble di Schüttelbrot, ogni piatto unisce tradizione, stagionalità e innovazione, in un equilibrio perfetto tra gusto e estetica.

L’ADLER Lodge ALPE è un rifugio di lusso discreto dove sentirsi protetti e liberi, con 30 suite – tra Junior e Family – e 12 chalet privati, spa panoramica con saune e bagno turco, piscina interna ed esterna affacciata sulle Dolomiti e sale relax sotto le stelle. Un luogo dove il lusso non è ostentazione, ma esperienza autentica.

Completa il soggiorno un ricco programma di attività outdoor, dalle passeggiate ai trekking guidati, per vivere l’Alpe di Siusi a 360 gradi: una combinazione perfetta di natura, design, gusto e lifestyle. Qui ogni sorso, ogni piatto e ogni panorama diventano un ricordo indelebile, un’esperienza da vivere e raccontare.