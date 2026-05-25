Amministrative: affluenza, capoluoghi sotto osservazione e scarsità di candidate

Le urne si sono riaperte alle 7 del mattino per la seconda giornata di voto nelle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. L’orario ufficiale di chiusura è fissato alle 15, subito prima dell’avvio delle operazioni di scrutinio che dovranno chiarire gli assetti locali e fornire indizi politici a livello nazionale.

Secondo i dati provvisori resi noti dalle fonti istituzionali, la partecipazione registra segnali contrastanti: alle 19 la affluenza era intorno al 34,5%, un valore inferiore di circa due punti e mezzo rispetto alla soglia del 37% presa come riferimento per le precedenti consultazioni.

Rapportando però il dato al calendario elettorale precedente va considerato che molti Comuni interessati rinnovarono gli organi amministrativi in concomitanza con elezioni regionali, un elemento che può aver gonfiato la partecipazione allora registrata.

Dati salienti sulla partecipazione

Il monitoraggio orario ha evidenziato un andamento variabile: alla 23 l’affluenza segnalata dal portale ufficiale era del 46,31%, con solo due sezioni mancanti sulle 6.278 totali, mentre il riferimento al medesimo orario della tornata precedente segnava il 50,20%.

Queste cifre, ribadendo la natura provvisoria dei conteggi, suggeriscono una flessione complessiva della mobilitazione ma anche fenomeni regionali opposti: in alcune realtà, come Basilicata, Calabria e Campania, la partecipazione è in lieve aumento, mentre l’Emilia Romagna mostra la contrazione più marcata.

Interpretare le oscillazioni

Il confronto con scadenze elettorali precedenti richiede cautela: dove l’elettorato era stato chiamato alle urne in simultanea con competizioni regionali, la base dei votanti tende a essere più alta per effetto di una comunicazione istituzionale e di una maggiore visibilità delle urne.

In assenza di tale congiunzione, la mobilitazione risente di fattori locali, del grado di competitività delle liste e della percezione dell’importanza della tornata. Il dato orario, consultabile su portali come Eligendo e raccolto dal Viminale, resta dunque il punto di partenza per analisi successive.

Le città e le sfide simbolo

Tra i territori sotto maggiore osservazione figurano Venezia, Reggio Calabria e Messina. La posta in gioco è doppia: da un lato difendere roccaforti consolidate, dall’altro cercare conquiste con valore politico nazionale. La maggioranza di governo punta, ad esempio, a sottrarre Reggio Calabria agli avversari, mentre il cosiddetto campo largo ambisce a tornare competitivo a Venezia, capoluogo regionale del Veneto e territorio tradizionalmente sensibile alle dinamiche della Lega.

Altri capoluoghi e contesti locali

Oltre ai tre casi più citati, sono al voto altri 16 capoluoghi: Crotone, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Messina, Enna e Agrigento. In molte di queste realtà i confini delle coalizioni differiscono rispetto agli assetti nazionali: ci sono fratture nel centrodestra ad esempio ad Agrigento e Chieti, mentre il campo largo ha mostrato spaccature a Salerno. A Vigevano la tornata ha visto polemiche sulla presenza di due candidati musulmani in una lista della Lega, evento che ha polarizzato il dibattito locale e richiamato attenzioni nazionali.

Rappresentanza di genere e candidature

Un elemento ricorrente nelle analisi è lo squilibrio di genere tra i candidati alla carica di sindaco. Lo studio del Centro Studi Enti Locali, basato sui dati del Ministero dell’Interno nelle regioni a statuto ordinario, rileva che in media nel 61% dei Comuni in corsa compaiono esclusivamente candidati uomini. Le distorsioni regionali sono pronunciate: la percentuale scende al 44% in Basilicata e si attesta al 46% in Puglia, mentre in Calabria raggiunge il 77% di liste maschili. A sorpresa, il dato peggiore emerge dal Piemonte, dove in 8 Comuni su 10 non figurano donne in lizza per la fascia tricolore.

Il fenomeno assume sfumature differenti se si guarda alla competizione per i consigli comunali: in questo ambito le donne ottengono maggiore presenza nelle liste, mentre restano sotto-rappresentate nelle aspirazioni alla carica di primo cittadino. Per i piccoli enti piemontesi, ad esempio, il rispetto degli obiettivi di quote rosa si ferma al 42%, rispetto a una media nazionale del 48%, segnalando un doppio binario nella rappresentanza femminile.

Infine, nelle dinamiche locali emergono endorsement e personalità che possono pesare sui risultati: a Vigevano Roberto Vannacci appoggia il candidato di Vigevano Futura, mentre a Messina il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, promuove il ritorno dell’ex sindaco. Queste mance politiche e tensioni interne alle coalizioni contribuiranno a plasmare il quadro politico che uscirà dallo spoglio, allo stesso tempo offrendo spunti su come i partiti nazionali si confrontano con le realtà locali.