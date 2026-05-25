Il tema della presenza di candidati di fede musulmana nelle liste del Partito Democratico è tornato al centro del dibattito politico durante la stagione delle amministrative. La discussione si intreccia con questioni più ampie come l’integrazione, la rappresentanza dei cittadini di origine straniera e le trasformazioni demografiche della società italiana, diventando terreno di confronto tra visioni politiche e interpretazioni diverse del cambiamento in corso.

Ecco qual è il pensiero di Elly Schlein.

Candidati musulmani nelle liste Pd: con Schlein si infiamma il dibattito alle amministrative

Nel pieno della campagna per le amministrative, il tema della presenza di candidati di fede musulmana nelle liste del Partito Democratico torna al centro del dibattito politico, rilanciato da un’analisi pubblicata da Il Giornale.

Secondo questa lettura, il fenomeno non sarebbe episodico ma in crescita da diversi anni, con una diffusione che coinvolge varie città italiane — da Torino a Bologna, passando per Genova, Brescia e fino a Venezia — e si inserirebbe in una dinamica più ampia legata all’evoluzione demografica e alle discussioni sulla cittadinanza. In particolare, il caso veneziano viene indicato come emblematico per la presenza di candidati provenienti dal Bangladesh, letti come parte di un quadro elettorale più ampio.

Sempre secondo la stessa fonte, la linea della segreteria guidata da Elly Schlein sarebbe improntata alla cautela sul tema. Il suo portavoce, intercettato, avrebbe dichiarato: “Se ci dovessero essere dichiarazioni su questo argomento vi avverto”. Anche a livello locale si registrerebbe un atteggiamento prudente: il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella non avrebbe rilasciato commenti. Nel racconto giornalistico viene inoltre richiamata l’immagine conclusiva della campagna elettorale veneziana con la segretaria insieme a candidati definiti polemicamente “Bangladem”, in un contesto in cui — sempre secondo la ricostruzione — il tema delle moschee e dell’integrazione religiosa sarebbe rimasto sullo sfondo.

Candidati musulmani nel Pd: il dibattito interno tra diritti individuali e trasformazioni sociali

Nel dibattito interno emergono posizioni differenti. Matteo Orfini respinge la lettura polemica del fenomeno, affermando: “Trovo sia abbastanza surreale montare una campagna su questo. E a dirla tutta anche abbastanza discriminatorio. Qualunque cittadino ha diritti e doveri”. E aggiunge: “Non vedo perché dovremmo impedirne l’esercizio in base al credo religioso. Mi sembra una tesi assai poco liberale”.

Una lettura più strutturale è quella proposta da Piero Fassino, che richiama dati demografici e dinamiche europee: “Partiamo dalla realtà: gli stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese sono circa 6 milioni, piu del 10% della popolazione italiana, una parte dei quali provenienti da Paesi islamici”. E ancora: “Lavorano, vivono legalmente, pagano le tasse perché non dovrebbero avere rappresentanza nelle istituzioni? Peraltro è quel che accade in molti Paesi europei?”. Fassino cita anche esempi internazionali come Londra, Amsterdam e diverse città tedesche, per sostenere una lettura ormai multiculturale delle società europee.

Sul tema interviene anche Chiara Gribaudo, che sottolinea: “avere persone musulmane nel Pd non è una bandiera identitaria” bensì il riflesso “di una società italiana plurale all’interno di un partito che non discrimina” e che “crede nella convivenza”.

Nel complesso, la discussione si intreccia con il tema dello ius soli e con le trasformazioni demografiche, considerate da alcuni come fattori destinati a incidere sempre più sulla rappresentanza politica. Secondo questa lettura, l’evoluzione sociale e l’estensione della cittadinanza potrebbero modificare gli equilibri elettorali futuri, mentre nel presente il partito punterebbe soprattutto a intercettare il consenso degli elettori di origine straniera già presenti nel corpo civico.