Il giovane rapper starebbe in una relazione con la famosa disc-jokey francese, al momento sono solo rumors. I diretti interessati mantengono un profilo basso.

Samurai Jay è stata una delle belle sorprese del Festival di Sanremo 2026, il rapper napoletano ha portato in scena il suo brano “Ossessione” che ha fatto ballare davvero tutti diventando ben presto una delle canzoni più cliccate sulle maggiori piattaforme streaming a dimostrazione del talento del cantautore.

Tra nuove hit ed album in uscita, il 2026 del giovane cantante

Samurai Jay dopo la partecipazione a Sanremo si è ritagliato il tempo di terminare il suo nuovo album “Amatore” titolo derivato dal suo cognome reale, dato che si chiama Gennaro Amatore.

All’interno di questo disco, oltre al brano “Ossessone” che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo vi sono tante altre canzoni, una di queste è “Adrenalina” che sarà molto probabilmente una delle canzoni di successo dell’imminente estate italiana.

Il flirt con Ema Stokholma è sempre più reale

Le voci che si rincorrono parlano di Samurai Jay impegnato in amore con un volto famoso della televisione e voce riconoscibilissima in radio, DJ che ha coperto e copre tra l’altro il Festival di Sanremo.

Stiamo parlando di Ema Stokholma, la loro relazione, come riporta Fanpage.it tramite VanityFair sarebbe iniziata proprio durante il Festival di Sanremo e starebbe continuando nel privato.

I due diretti interessati non hanno commentato a riguardo anche se le voci si rincorrono, si parlerebbe infatti di una relazione che è continuata lontana dal clamore mediatico. Non resta che scoprire se i diretti interessati si riveleranno o preferiranno mantenere il segreto ancora per diverso tempo.