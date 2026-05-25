Tragedia in Sardegna: bambino travolto da trattore durante retromarcia

Una manovra in retromarcia ha avuto conseguenze fatali: ricostruzione, soccorsi e indagini nella comunità di Nurri

Nel territorio di Nurri, in provincia di Cagliari, si è consumata una tragedia che ha colpito profondamente una famiglia e l’intero paese: un bambino di tre anni, identificato come Lorenzo Spano, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e gli operatori sanitari hanno attivato tutte le procedure di rianimazione, ma l’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

La vicenda ha attirato sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Quel che appare chiaro fin dalle prime informazioni è che la tragedia è avvenuta durante una manovra del mezzo agricolo, mentre la famiglia si trovava a trascorrere alcune ore in campagna. L’evento ha generato immediato sconcerto e dolore: la madre ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale, mentre la comunità locale è rimasta sconvolta.

Le autorità hanno disposto il sequestro del mezzo e l’iscrizione del padre nel registro degli indagati come atto dovuto.

La dinamica ricostruita dagli investigatori

I militari della Compagnia di Isili insieme al Comando provinciale di Nuoro hanno raccolto le prime testimonianze e rilievi sul posto per chiarire la sequenza dei fatti. Dalle verifiche emergerebbe che il bambino si sarebbe allontanato dalla madre, raggiungendo il genitore che stava operando sul trattore.

Proprio mentre il mezzo era impegnato in una manovra in retromarcia lungo una stradina sterrata, la ruota posteriore avrebbe urtato il piccolo, provocando uno sbalzamento e l’impatto contro il terreno con conseguenze letali.

Cosa indicano i rilievi

I rilievi tecnici e le testimonianze sono fondamentali per ricostruire con precisione quanto accaduto: gli investigatori hanno messo sotto sequestro il mezzo agricolo per escludere eventuali guasti o malfunzionamenti che possano aver contribuito alla dinamica. L’ipotesi al momento prevalente attribuisce la causa dell’incidente a un tragico errore umano e a un attimo di distrazione, ma le autorità continuano ad accertare tutti gli elementi con attenzione, considerando anche parametri come visibilità, pendenza della strada e posizione del bambino rispetto al mezzo.

Intervento dei soccorsi e procedimento giudiziario

La chiamata al 118 è stata immediata e sul posto sono giunti sia l’ambulanza sia l’elisoccorso, insieme ai carabinieri per le indagini. I soccorritori hanno effettuato tentativi prolungati di rianimazione, tuttavia non è stato possibile salvare il piccolo. Contestualmente alle operazioni mediche, gli inquirenti hanno avviato le procedure previste: il padre è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro probatorio in attesa degli accertamenti tecnici e della relazione ufficiale sulla dinamica.

Aspetti legali e prassi investigative

Nelle vicende che coinvolgono incidenti con esito mortale si attivano immediatamente tanto l’iter sanitario quanto quello giudiziario: è prassi acquisire testimonianze, filmati se presenti e rilievi tecnici per stabilire responsabilità e cause. L’iscrizione del genitore nel registro degli indagati non presuppone una condanna, ma consente agli inquirenti di compiere atti istruttori utili all’indagine. Il sequestro del trattore serve a preservare prove e consentire esami su eventuali componenti del mezzo.

Reazioni della comunità e conseguenze sociali

Nurri, paese di dimensioni contenute, è rimasto profondamente scosso da quanto accaduto: nei piccoli centri fatti del genere si riverberano in modo intenso, coinvolgendo parenti, vicini e conoscenti. Le autorità locali e le associazioni si stanno attivando per offrire sostegno alla famiglia colpita, e molte persone hanno espresso cordoglio e vicinanza. L’evento riapre anche il dibattito sull’educazione alla sicurezza in ambienti rurali e sull’uso dei mezzi agricoli in presenza di minori, questioni che richiedono attenzione concreta per prevenire simili tragedie.

Verso il futuro: prevenzione e memoria

Oltre alla fase investigativa, rimane la necessità di trarre insegnamenti per il futuro: campagne informative sulla sicurezza in campagna, percorsi formativi per operatori agricoli e misure semplici come l’adozione di zone protette per i bambini possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti. In attesa degli esiti ufficiali, la comunità si stringe attorno alla famiglia e riflette sul valore della prevenzione, perché il ricordo della vittima possa trasformarsi in sensibilizzazione e tutela per altri.