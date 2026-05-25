Gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato le consulenze, ma quella personologica è inutilizzabile. Con queste consulenze sperano di smontare le accuse contro l’indagato.
Garlasco, la consulenza personologica di Sempio è inutilizzabile
Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, ritengono che la consulenza personologica sull’indagato non sia utilizzabile come prova.
Per questo gli avvocati, secondo quanto riferito, depositeranno in Procura a Pavia le loro consulenze, a eccezione di quella personologica.
La consulenza delegata dai pm ai carabinieri del Racis, con la quale è stato tracciato un ritratto della personalità di Andrea Sempio, non è stata considerata utilizzabile, per cui per il momento si baseranno sulle altre consulenze che verranno depositate nella giornata di oggi.
“Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis (la depositeremo solo se quella del Racis venisse ritenuta utilizzabile al fine di prova)” sono state le parole dei legali.
Garlasco, i legali di Sempio depositano le consulenze
Tra le consulenze quella dattiloscopica sull’impronta 33, la Bpa, la relazione del medico legale, il supplemento genetico sul Dna trovato sulle unghie della vittima.
Presente anche la consulenza sulle impronte del piede, i documenti per contestualizzare i soliloqui.
“Per quanto riguarda le impronte di scarpa noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate” ha spiegato l’avvocato Cataliotti in un video.