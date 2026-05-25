Incidente alle giostre di Lioni, le autorità stanno indagando per verificare la sicurezza della struttura e ricostruire i fatti.

Un grave incidente si è verificato a Lioni, in Alta Irpinia, durante le operazioni di collaudo delle giostre installate per una festa locale. Un giovane operaio è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato coinvolto in un impatto con un’attrazione in movimento, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e l’avvio delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Lioni, grave incidente durante il collaudo delle giostre: operatore precipita nel vuoto

Nella serata di ieri a Lioni, in Alta Irpinia, un giovane di circa vent’anni è rimasto gravemente ferito all’interno dell’area delle attrazioni allestita in occasione dei festeggiamenti per San Bernardino. Stando alle indiscrezioni de Il Mattino, l’operaio stava effettuando operazioni di test e manutenzione su una struttura tipo grande altalena quando è stato improvvisamente colpito dall’attrazione in movimento, finendo per cadere da un’altezza di diversi metri.

Nell’impatto ha riportato un serio trauma cranico, con una significativa perdita di sangue alla testa.

Lioni, grave incidente durante il collaudo delle giostre: soccorsi, indagini e messa in sicurezza dell’area

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso per la gravità delle condizioni.

Il giovane sarebbe stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino. Contestualmente sono arrivati anche Vigili del Fuoco e Carabinieri, insieme agli agenti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi, per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi.

Secondo le indiscrezioni, la giostra sarebbe stata posta sotto sequestro, mentre l’intera zona delle attrazioni è rimasta chiusa al pubblico. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza e dell’omologazione dell’impianto. L’identità del giovane non è stata resa nota e le indagini sono ancora in corso.