Commemorazione di Capaci: omaggio alle vittime e testimonianze dei soccorsi

La cerimonia del 23 maggio 2026 ha visto depositate due corone sulla stele di Capaci, con autorità e soccorritori a ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta

Il 23 maggio 2026 è stata celebrata una commemorazione che ha riportato l’attenzione pubblica sulla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. Sulla stele color mattone, collocata nel luogo simbolo dell’attentato, sono state deposte due corone d’alloro in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali come il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani e la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, a riaffermare il valore della memoria collettiva.

Le parole delle istituzioni e il richiamo alla memoria

Da più fronti sono arrivati interventi che hanno rimarcato l’importanza di conservare vivo il ricordo.

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha ricordato come quel giorno il Paese cambiò per sempre, richiamando l’attenzione sulla responsabilità civile nel custodire la verità storica. Nel suo messaggio è riaffiorata l’immagine della teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l’auto blindata della scorta, citata durante la manifestazione “Dal sangue versato al sangue donato” come simbolo concreto della ferita lasciata dall’esplosione e del prezzo pagato dai servitori dello Stato.

Significato pubblico del ricordo

Il richiamo a non dimenticare non è stato soltanto commemorativo: è stato un invito a scegliere quotidianamente da che parte stare. Le autorità presenti hanno sottolineato come la memoria sia uno strumento civico per prevenire il ripetersi delle barbarie e per sostenere pratiche di legalità. Nell’intervento di Todde è emerso anche un richiamo all’impegno educativo, affinché le nuove generazioni comprendano il valore del sacrificio e della responsabilità collettiva.

Il contributo dei soccorritori: ricordi dai Vigili del Fuoco

La testimonianza dei Vigili del Fuoco rimane una delle più toccanti nel racconto di quella mattina di maggio. I soccorritori, arrivati sull’autostrada A29, si trovarono davanti a un panorama distrutto: un enorme cratere che aveva spazzato via l’asfalto e mezzi spezzati tra gli ulivi. Giuseppe Di Paola, capo squadra dell’epoca, ha descritto il senso di non poter distogliere lo sguardo di fronte all’entità del danno e la fatica fisica ed emotiva delle operazioni di recupero. Il loro intervento, spesso svolto a mani nude tra lamiere contorte, è ricordato come atto di dovere e solidarietà.

Dal soccorso alla memoria attiva

I comandi locali mantengono viva la memoria partecipando ogni anno alle cerimonie presso l’Albero Falcone e il Giardino della Memoria a Capaci. Questo impegno non si limita all’omaggio: si traduce in iniziative nelle scuole e incontri pubblici che raccontano, con rigore e umanità, cosa accadde quella mattina. In questo modo il ricordo dei Vigili del Fuoco diventa patrimonio educativo, trasformando il trauma in occasione di rinascita civile.

I simboli della strage: l’auto e le lamiere

Tra i reperti che più colpiscono l’immaginario collettivo c’è la Quarto Savona 15, la Fiat Croma blindata della scorta. Vedere quei resti, come ricordato in diverse testimonianze, è un’esperienza che fatica a trovare parole: la carcassa contorta delle lamiere rende tangibile la potenza dell’esplosione e il costo umano della lotta alla criminalità organizzata. La conservazione di questi reperti ha lo scopo di testimoniare la brutalità dell’attentato e di alimentare una coscienza storica che non si limiti all’evento ma interrogui sul perché sia accaduto.

Dalla memoria all’impegno civile

La commemorazione del 23 maggio 2026 ha ricordato non solo le vittime, ma anche la necessità di un impegno collettivo continuo. Le istituzioni, le forze dell’ordine e le associazioni hanno ribadito la centralità della memoria come strumento di prevenzione e di formazione civica. I nomi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro restano un monito: mantenere viva la storia vuol dire promuovere la responsabilità e la cura reciproca, affinché tragedie simili non abbiano futuro.