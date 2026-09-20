Durante la notte del 20 settembre 2026, nelle ore che hanno preceduto l’alba, la statale 7 quater, precisamente al chilometro 42+500 nel territorio di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, è stata teatro di un tragico incidente. Una Volkswagen Golf, guidata da due giovani, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail, creando una situazione di emergenza che ha coinvolto immediatamente chi si trovava a bordo.

Nel veicolo viaggiavano un ragazzo di 22 anni originario di San Cipriano d’Aversa e il suo amico, ventenne di Casal di Principe. Dopo l’impatto con il guardrail, entrambi i passeggeri sono riusciti a uscire dall’abitacolo e, secondo le prime ricostruzioni, hanno tentato di mettere in guardia gli altri automobilisti segnalando la presenza dell’auto fermata sulla carreggiata.

Dinamica dell’incidente sulla statale 7 quater

Le indagini preliminari dei Carabinieri indicano che la causa del primo sinistro è ancora oggetto di approfondimento, ma è certo che la Volkswagen Golf abbia urtato il guardrail, forse a causa di una perdita di aderenza o di un errore di manovra. L’impatto è stato violento, ma per fortuna i due giovani non hanno subito ferite gravi al momento dell’urto, il che li ha spinti a scendere dal veicolo per avvisare il traffico in transito.

Il gesto di segnalazione e la tragedia successiva

Nel tentativo di ammonire gli automobilisti, i due giovani hanno posizionato il triangolo segnaletico e hanno alzato le braccia per attirare l’attenzione. È proprio in questo frangente che una seconda automobile, che transitava lungo la stessa statale, ha colpito il giovane di 22 anni. L’impatto è stato talmente forte da causare la morte istantanea del passeggero di San Cipriano d’Aversa, mentre il compagno di viaggio è rimasto illeso ma profondamente scosso dall’accaduto.

Intervento delle autorità e fase delle indagini

Al suono delle sirene, sono accorsi sul posto la sezione radiomobile dei Carabinieri di Giugliano e i componenti della stazione di Varcaturo. Il personale ha provveduto a recostruire la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze, analizzando i dati dei veicoli coinvolti e verificando eventuali violazioni del codice della strada. Al momento le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di determinare le responsabilità del primo sinistro e di identificare il conducente dell’auto che ha investito il 22enne.

Raccomandazioni per la sicurezza stradale

Gli Carabinieri hanno sottolineato l’importanza di adottare comportamenti sicuri in caso di incidente. Tra le misure consigliate vi è l’attivazione immediata delle quattro frecce, l’indossare un giubbotto ad alta visibilità prima di uscire dal veicolo e, se possibile, spostarsi su una zona protetta — ad esempio oltre il guardrail — per evitare di restare esposti al traffico in transito, soprattutto nelle ore di scarsa luminosità. Queste precauzioni, se seguite, possono ridurre drasticamente il rischio di ulteriori tragedie come quella verificatasi a Varcaturo.