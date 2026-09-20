Il 13enne che ha accoltellato la prof ha filmato i preparativi dell'aggressione. Il filmato è stato diffuso.

È stato diffuso online il video che documenterebbe i momenti immediatamente precedenti all’aggressione di una professoressa di italiano e storia nella scuola media Verga di Centocelle, a Roma. Nel filmato, della durata di quasi tre minuti, il 13enne viene ripreso mentre si prepara all’azione nei bagni dell’istituto, prima di raggiungere la classe.

Prof accoltellata: il video girato nei bagni della scuola

Le immagini sarebbero state registrate attraverso una telecamera fissata sul casco indossato dal ragazzino. Il video mostra il 13enne all’interno dei bagni della scuola mentre prepara gli oggetti che avrebbe poi utilizzato durante l’aggressione.

Nel filmato si vedrebbe il giovane nascondere due coltelli da sub nei pantaloni e successivamente mostrare alla telecamera un paio di occhiali da softair.

Prima di lasciare i bagni, il ragazzino avrebbe inoltre impugnato uno spray urticante. La sequenza prosegue con l’uscita dai servizi e il passaggio lungo il corridoio dell’istituto, fino all’arrivo davanti alla classe della docente.

L’ingresso in aula e l’aggressione alla docente

Secondo quanto mostrato nel video, una volta entrato in aula il 13enne avrebbe estratto una delle lame e si sarebbe diretto verso l’insegnante, colpendola.

Avrebbe quindi utilizzato anche lo spray urticante. La scena avrebbe provocato momenti di forte paura tra gli studenti presenti e il personale scolastico. Il filmato è ora al centro degli accertamenti degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e verificando anche eventuali responsabilità di altre persone.

La diffusione in Rete delle immagini ha aggiunto un ulteriore elemento alle indagini sull’aggressione avvenuta all’interno dell’istituto romano. Gli investigatori dovranno ora accertare come sia stato realizzato e successivamente diffuso il video, oltre a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.