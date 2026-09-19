Ieri, venerdì 18 settembre 2026, un ragazzino di appena 13 anni ha accoltellato una professoressa in una scuola media a Centocelle (Roma). Il minorenne ne ha ora spiegato il motivo, intanto proseguono le indagini.

Prof accoltellata, la confessione choc del 13enne: “La odiavo e volevo punirla”

Ieri all’Istituto Giovanni Verga di Centocelle (Roma) uno studente di 13 anni ha accoltellato una professoressa.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il ragazzino indossava anche un elmetto da softair con uno smartphone montato sulla visiera e occhiali protettivi da tiro. Quando il 13enne entrato in aula ha aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandole in faccia dello spray urticante per poi colpirla con tre fendenti al costato.

Un compagno, un giovane di origine congolese, è intervenuto per fermarlo ed evitare che sferrasse ulteriori colpi. Il ragazzino nascondeva anche un altro coltello nella cintura. Sempre secondo quanto riporta il Corriere, una volta in caserma il ragazzino avrebbe confessato: “La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia, ho comprato i coltelli online con la carta dei miei genitori.”

Prof accoltellata da un 13enne a Roma: proseguono le indagini

I carabinieri avrebbero già effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne e anche su quello della madre, dove vi erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli utilizzati dal ragazzino. Gli investigatori hanno proceduto anche alla copia forense al fine di ricostruire i contatti avuti dal 13enne prima dell’azione e capire se ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Sarà analizzato anche il profilo social che il giovane aveva aperto e che aveva quattro follower. Intanto i genitori del 13enne avrebbero raccontato di aver notato dei comportamenti strani nel figlio negli ultimi tempi, ma nessuno poteva immaginare una reazione simile.