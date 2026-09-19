Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno interrotto i contatti per un affare finanziario fallito a Los Angeles, mentre Corvaglia annuncia una nuova relazione.

Le due ex veline di Striscia la Notizia hanno condiviso più di un decennio di successi, apparizioni televisive e momenti di grande complicità. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano diventate quasi sinonimo l’una dell’altra, protagoniste di una coppia di amiche che il pubblico ricordava con affetto. Con il passare degli anni, le loro strade professionali si sono intrecciate e poi separate, ma la loro amicizia sembrava rimasta intatta, almeno fino a poco tempo fa.

L’amicizia nata sotto i riflettori di Striscia la Notizia

Entrambe sono salite alla ribalta quando sono state scelte come veline, ruolo che ha dato loro visibilità nazionale e ha cementato un legame costruito nella pressione dei set televisivi. Nei primi anni, le due hanno spesso parlato della loro vicinanza, definendosi “sorelle di scena” e difendendo pubblicamente il valore del loro lavoro.

Con il tempo, però, la vita privata ha iniziato a prendere una piega diversa, portando a una graduale distanza che, pur non avendo ancora avuto un conferma ufficiale, era percepita da chi le circondava.

Il litigio legato a un investimento fallito a Los Angeles

Secondo quanto emerso nella newsletter Vale Tutto la rottura definitiva è riconducibile a un investimento finanziario a Los Angeles che non ha prodotto i risultati sperati.

Maddalena avrebbe accettato di partecipare a un progetto guidato da Elisabetta, convinta dalle promesse di guadagno. La scommessa si è trasformata in una perdita ingente, lasciando la ex velina in difficoltà economiche e, soprattutto, sentimentali. La stessa fonte ha sottolineato che la frattura è “insolubile” e ha ironizzato sul fatto che non dipendeva da un semplice “pollo alla piastra cucinato male”.

Le dichiarazioni di Maddalena, dette in un’intervista al Corriere della Sera, confermano la rottura dei rapporti. Pur riconoscendo il valore dell’amicizia passata – “Eli è stata una persona importantissima” – la showgirl ha precisato che non conserva più alcun contatto con Canalis, scegliendo di concentrarsi su nuove amicizie e su un futuro diverso. La sua frase chiave: “Non vivo nel passato” evidenzia una volontà di chiudere il capitolo senza rimpianti.

Nuovi capitoli: la relazione con Matteo Gracis e i commenti su Enzo Iacchetti

Parallelamente alla crisi con Elisabetta, Maddalena ha annunciato al pubblico una nuova storia d’amore. Il partner, Matteo Gracis, è un giornalista con cui la showgirl ha condiviso un colpo di fulmine al primo sguardo. La coppia ha reso ufficiale il rapporto tramite Instagram pochi giorni fa, dimostrando che, nonostante le difficoltà finanziarie, la vita sentimentale di Corvaglia è fiorita. In quell’intervista, ha descritto il sentimento in termini di “amore al primo sguardo”, utilizzando un linguaggio tipico delle dichiarazioni di coppia.

In chiusura, la ex velina ha ricordato anche Enzo Iacchetti, suo collega di lunga data. Ha osservato, con tono leggermente ironico, che lo vedeva come una “bella persona, con spessore emotivo” e ha commentato il suo recente atteggiamento più combattivo in televisione, notando che “dopo due secondi l’arrabbiatura gli è già passata”. Queste parole, seppur brevi, offrono un quadro più completo delle relazioni personali di Maddalena al di là del conflitto con Canalis.