Sandro Mazzola è morto: la storia di un'icona nerazzurra

Sandro Mazzola è morto: la storia di un'icona nerazzurra

Sandro Mazzola, simbolo dell’Inter, muore a 83 anni: una vita di successi che resta nella memoria di tifosi e compagni.

L’annuncio è arrivato nella notte: Sandro Mazzola simbolo indiscusso della Grande Inter è venuto a mancare all’età di 83 anni. L’Inter, nella sua nota ufficiale, ha definito il campione “uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra”.

Il ricordo si è diffuso rapidamente sui social, con messaggi di affetto da parte di ex compagni, allenatori e tifosi.

Tra questi, Javier Zanetti ha scritto: “Sei stato e resterai per sempre una leggenda, un simbolo dell’Inter e del calcio italiano”.

La carriera nerazzurra: successi e titoli

Nato a Torino l’8 novembre 1942, Mazzola debutta in prima squadra nel 1960. Rimane fedele all’Inter per ben 17 stagioni, totalizzando 565 partite ufficiali e 158 gol.

Il suo palmarès comprende quattro scudetti (1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71), due Coppe dei Campioni (1964, 1965) e due Coppe Intercontinentali (1964, 1965).

Un gioco che poteva finire altrove

All’inizio degli anni ’60 il giovane Sandro sembrava destinato a una parentesi in prestito al Como. Il tecnico Helenio Herrera cambiò idea all’ultimo minuto, affidandogli un ruolo da titolare; la decisione si tradusse in una dinastia di vittorie che ancora oggi è oggetto di studio.

Il contributo alla Nazionale azzurra

Dal 1963 al 1974 Mazzola indossa la maglia azzurra in 70 partite trovando il fondo rete 22 volte. Il punto più alto è la conquista dell’Euro 1968 in Italia, seguita dal secondo posto al Mondiale 1970 in Messico, dove la celebre “staffetta” contro il Brasile passa alla storia.

La staffetta del 1970

La finale contro il Brasile è rimasta famosa per la successione di azioni tra Mazzola e Gianni Rivera. Nonostante la sconfitta, la partita dimostra la capacità tecnica e tattica del campione, che rimane uno dei protagonisti dell’epoca.

Dopo il ritiro: dirigente, commentatore e ambasciatore

Terminata la carriera da giocatore nel 1977, Mazzola prosegue nell’ambito dirigenziale. Ricopre incarichi importanti con l’Inter, contribuendo al trasferimento del Fenomeno e di Recoba per poi approdare a Genoa e Torino. Inoltre, la sua voce si fa sentire come commentatore televisivo, mantenendo vivo il dialogo con il pubblico sportivo.

Il suo lascito è più di una lista di trofei: è la capacità di incarnare valori di lealtà, dedizione e talento, che continuano a ispirare generazioni di calciatori e tifosi.