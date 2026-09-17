Il Milan ha iniziato la campagna europea con un’amara sconfitta per 2-0 contro il Benfica. La partita è stata seguita da un violento coro di fischi allo stadio San Siro, segno tangibile del malcontento dei tifosi. Stefano Amorim nuovo tecnico, ha concluso i suoi discorsi definendo il suo ruolo incerto: “non so quanto tempo avrò”.

La frase, pur sembrando un semplice commento personale, riflette una tensione crescente tra la panchina e il pubblico, che ormai esige risultati immediati e un gioco più offensivo.

Statistiche di partenza: un calo netto rispetto a un anno fa

Le prime cinque giornate di Serie A mostrano una decrescita evidente. Lo scorso anno, sotto Allegri la squadra aveva segnato 9 reti, subito solo 2 gol e totalizzato 12 punti su 15 disponibili.

Quest’anno, invece, il Milan ha totalizzato 8 punti, con 7 gol fatti e 6 subiti. Il dato più preoccupante è il fatto che, in nessuno dei primi tempi, il Milan ha trovato la rete, sottolineando problemi sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

Il mercato: promesse non mantenute e un organico in parte inadatto

Amorim si era mostrato entusiasta del “mercato da 10” realizzato durante l’estate, ma a pochi giorni dalla sconfitta ha ammesso che parte della rosa non è pienamente compatibile con la sua filosofia di gioco. Gonçalo Ramos acquistato per oltre 70 milioni, ha toccato appena una decina di palloni e non è stato coinvolto nelle azioni decisive. Altri nomi come Estupinan o Loftus-Cheek hanno avuto scarso impatto, mentre giocatori più esperti come Modric e Rabiot non hanno ancora mostrato la forma richiesta.

Le parole di Amorim: tra fatalismo e trasparenza

Il tecnico portoghese ha dichiarato di essere pronto a “fallire alla grande” se dovesse accadere, un’affermazione che riecheggia le sue dichiarazioni di un anno e mezzo fa a Manchester. La stessa frase è stata accompagnata da una nota di speranza: “i calciatori mi ascoltano molto in allenamento”. Questa apparente contraddizione tra difesa del suo piano e consapevolezza dei limiti evidenzia una strategia di gestione della crisi volta a focalizzare l’attenzione su di lui piuttosto che sull’intero gruppo.

Prospettive immediate: il prossimo impegno contro il Lecce

Il prossimo appuntamento è contro il Lecce, partita che potrebbe rivelare se il Milan saprà ritrovare la serenità prima della pausa invernale. Una vittoria convincente a Salento riaccenderebbe la fiducia dei tifosi e darebbe al tecnico la possibilità di affinare la squadra senza la pressione del pubblico. Al contrario, un nuovo risultato negativo rischierebbe di trasformare i fischi in veri e propri boicottaggi, incrementando il dubbio sulla permanenza di Amorim al timone del club.

Il Milan sta attraversando una fase di grandi aspettative e scarse ricompense. L’attuale organico sebbene costoso, non ha ancora mostrato la capacità di adattarsi al modello di gioco proposto da Amorim. Le dichiarazioni del tecnico, cariche di onestà ma anche di fatalismo, suggeriscono che il futuro potrebbe dipendere da una singola prestazione chiave contro il Lecce. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico riuscirà a riconvertire le critiche in risultati oppure se il club dovrà considerare un nuovo cambiamento di rotta.