Il direttore generale della RaiRoberto Sergio ha utilizzato il proprio profilo Facebook per informare il pubblico di una decisione inattesa: concludere il suo percorso professionale nella casa di cinta il 30 settembre, anticipando così il termine previsto dal contratto.

Nel messaggio, Sergio ha sottolineato che la scelta è frutto di una volontà personale e non di un provvedimento esterno.

Dopo ventidue anni trascorsi al servizio dell’emittente, durante i quali ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, decide di chiudere il capitolo televisivo prima del pensionamento obbligatorio fissato al 1 giugno 2027.

Distinzione tra dimissioni anticipate e pensionamento

Il dirigente ha precisato che la sua decisione non coincide con la data del pensionamento, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti online.

Il 1 giugno 2027 rimane la scadenza ufficiale per il suo pensionamento, ma la volontà di lasciare la Rai il 30 settembre nasce da una riflessione autonoma sulla propria carriera e sul desiderio di dedicare tempo ad altre iniziative.

Roberto Sergio ha descritto la scelta come una mossa “con gioia e serenità”, evidenziando che la conclusione di una lunga stagione lavorativa non comporta rimpianti ma la consapevolezza di aver contribuito al rilancio dell’emittente.

Ha inoltre menzionato la responsabilità che lo ha sempre guidato nelle decisioni strategiche, indicando che tale principio continuerà a influenzare le prossime tappe della sua vita professionale.

Il futuro: San Marino Rtv o nuove sfide?

Il prossimo passo di Sergio dipenderà dalle decisioni che il Consiglio di amministrazione della Rai prenderà nella riunione di fine mese. In quel contesto, valuterà se mantenere il ruolo di capo presso San Marino Rtv contribuendo al progetto di rilancio avviato negli ultimi anni, oppure se intraprendere nuove opportunità al di fuori del panorama radiotelevisivo.

Qualunque sia la direzione scelta, il dirigente ha assicurato che la decisione verrà adottata con la massima libertà e con la stessa attenzione al servizio pubblico che ha contraddistinto la sua carriera. Il suo annuncio, oltre a segnare un cambiamento di leadership all’interno della Rai, apre uno spazio di speculazione sul futuro della televisione regionale e su possibili collaborazioni internazionali.