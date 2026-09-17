Il 17 settembre 2026, alle 7:00 am CET, il re Carlo III ha ospitato un tavolo riservato a Dumfries House, nelle campagne di Ayrshire, per discutere con i più importanti dirigenti del settore tecnologico l’avanzata dell’intelligenza artificiale. L’incontro si inserisce in un contesto globale in cui la velocità dei progressi dell’IA genera sia entusiasmo che apprensione, spingendo le istituzioni a cercare un punto di convergenza tra innovazione e responsabilità.

Il monarca ha aperto i lavori con una dichiarazione dove ha definito lo sviluppo dell’IA “intrigante e profondamente preoccupante” e ha sottolineato come “chiunque valori la nostra umanità e la sua componente morale cerchi con ansia rassicurazioni perché non perdiamo il controllo del nostro destino”. Questa frase, pronunciata in un ambiente storico come Dumfries House, ha dato tono a una discussione che mirava a coniugare progresso tecnologico e rispetto per il bene comune.

Il re Carlo III apre il dibattito sull’IA a Dumfries House

Nel suo intervento inaugurale, Carlo III ha ricordato che le decisioni prese in questo momento critico “plasmeranno il mondo che le future generazioni erediteranno”. Ha invitato i partecipanti a non limitarsi al semplice impulso di efficienza e capacità ma a garantire che l’IA rimanga al servizio dell’umanità, della comunità e della natura.

Il sovrano ha chiesto esplicitamente “un’assicurazione che non perderemo il controllo del nostro destino”, evidenziando la necessità di una governance globale.

Le preoccupazioni espresse dal sovrano

Charles ha evidenziato due aspetti fondamentali: la sostanza dell’IA, cioè le sue potenzialità, e la rapidità con cui queste si stanno materializzando. Ha infatti affermato che “lo sviluppo dell’IA – sia nella sua sostanza che nel suo ritmo – è al contempo affascinante e inquietante”. Il messaggio è stato chiaro: la tecnologia non deve diventare un fine, ma deve restare strumento per il benessere umano e difensore del pianeta. Questa posizione è stata accolta con attenzione dagli ospiti, che hanno riconosciuto la gravità del contesto.

I protagonisti del tavolo: le big tech invitate

Tra i partecipanti spiccavano figure di spicco del panorama tecnologico: Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia Demis Hassabis, co-fondatore di Google DeepMind e Sarah Friar, chief financial officer di OpenAI. Al loro fianco si sono aggiunti Francis deSouza, chief executive di Scale AI e rappresentanti senior di Anthropic e Cohere. La presenza di questi leader ha conferito all’incontro un peso significativo, dato il ruolo determinante delle loro piattaforme nello sviluppo di modelli di linguaggio, sistemi di visione e infrastrutture di calcolo ad alta performance.

Le aspettative del governo e della Chiesa

Non erano presenti solo i protagonisti del settore industriale: dall’ambito governativo, Kanishka Narayan, ministro britannico per l’IA, ha sottolineato la necessità di “costruire cooperazione internazionale e consenso” affinché nessuna nazione resti indietro. Parallelamente, Paolo Benanti, consigliere per il Vaticano, ha ricordato l’importanza di allineare l’innovazione ai valori etici della nostra civiltà. Entrambi hanno ribadito che la sicurezza deve essere al cuore della ricerca e dell’applicazione dell’IA.

Obiettivi concreti dell’incontro

L’obiettivo primario della giornata è stato quello di esplorare la fattibilità di un “insieme condiviso di principi” che guidi l’uso dell’IA non solo come motore di capacità e efficienza ma anche come strumento di dignità umana e di fioritura della vita sul pianeta. Organizzatori come la King’s Trust, la King’s Foundation e la Sustainable Markets Initiative hanno proposto di tradurre queste linee guida in un quadro operativo internazionale, affinché le future politiche siano coerenti, trasparenti e sostenibili. Il re ha concluso invitando i presenti a pensare a come “sfruttare i benefici dell’IA garantendo la sicurezza” e a impegnarsi per una “cooperazione globale che protegga il futuro dell’umanità”.