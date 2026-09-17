Tragedia a Caravaggio, nel Bergamasco, dove un bambino di 9 anni è morto in un grave incidente stradale. La madre, che era alla guida dell’auto, e il fratellino di 6 anni sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati in ospedale.

Caravaggio, auto fuori strada in via Masano: muore il piccolo Darek

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì a Caravaggio, nel Bergamasco, lungo via Masano.

Come riportato da Prima Treviglio, Darek Szczesny, 9 anni, ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme alla madre e al fratellino di 6 anni è uscita di strada. Lo schianto si è verificato intorno alle 18.15-18.30, mentre la famiglia stava rientrando verso casa nella frazione di Masano.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vettura avrebbe improvvisamente lasciato la carreggiata nei pressi di una leggera curva, urtando e abbattendo un palo prima di proseguire per alcuni metri sul margine della strada e terminare la corsa nel fosso, dove si sarebbe ribaltata.

Non risultano coinvolti altri veicoli e sull’asfalto non sarebbero state individuate tracce di frenata.

Un elemento che ha portato a prendere in considerazione, tra le ipotesi da verificare, anche quella di un possibile malore della conducente. Al volante si trovava la madre dei bambini, Federica C., 44 anni, insegnante in una scuola di Treviglio.

I due figli erano entrambi sistemati sul sedile posteriore, sui rispettivi seggiolini.

Madre e fratellino ricoverati in gravi condizioni: indagini sulla dinamica dell’incidente

A notare l’auto fuori strada sarebbe stato un altro automobilista, che si è immediatamente fermato, ha contattato il 112 e ha cercato di prestare assistenza seguendo le indicazioni della centrale dell’emergenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Treviglio, un’automedica e l’elisoccorso proveniente da Bergamo, ma per Darek ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

La madre e il fratellino di 6 anni sono stati invece estratti dal mezzo e trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove risultano ricoverati in gravi condizioni e in prognosi riservata. Per ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio, insieme alla Polizia stradale e alla Polizia locale.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, che ha espresso il cordoglio della città: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per una disgrazia tanto grande. La comunità piange il piccolo Darek, prega per la mamma e il fratellino, si stringe in un forte abbraccio al papà e ai parenti”.