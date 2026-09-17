Il Consiglio dei ministri ha approvato la soppressione del bollo auto per veicoli di piccola e media cilindrata e per le motociclette. La misura, valida dal 2027, prevede il rimborso alle Regioni di una somma pari alle entrate perse, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui cittadini. Già dalle prime ore, la notizia ha generato un acceso dibattito tra i dirigenti regionali, divisi lungo le tradizionali linee politico-partitiche.

Le amministrazioni di centrodestra accolgono con entusiasmo la novità

I presidenti delle regioni governate da esponenti di centrodestra hanno espresso un plauso unanime. Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha definito la decisione “un provvedimento che valutiamo positivamente“, sottolineando la copertura finanziaria garantita dal governo e l’assenza di oneri aggiuntivi per i bilanci regionali.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha ribadito che la misura consente alle Regioni di stabilizzare le proprie entrate senza dipendere dalle fluttuazioni della riscossione.

Dichiarazioni di Fedriga e dei governatori febbrilmente favorevoli

Tra i sostenitori si contano Marco Marsilio (Abruzzo), Vito Bardi (Basilicata), Roberto Occhiuto (Calabria), Francesco Rocca (Lazio), Marco Bucci (Liguria), Attilio Fontana (Lombardia), Francesco Acquaroli (Marche), Francesco Roberti (Molise), Alberto Cirio (Piemonte), Renato Schifani (Sicilia), Alberto Stefani (Veneto) e Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento).

Tutti hanno evidenziato che l’esenzione “solleva i cittadini da un onere amministrativo, burocratico e fiscale” e che, grazie al rimborso statale, le Regioni potranno “rimanere stabili dal punto di vista finanziario“.

Le critiche dei governi di centrosinistra e le apparenze di una finanza in crisi

Al contrario, i leader di centrosinistra hanno definito l’intervento una pura demagogia elettorale. Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha affermato che “la demagogia elettorale non aveva mai raggiunto in 80 anni di Repubblica questo livello sconsiderato e di malgoverno“. Giani ha inoltre contestato i cosiddetti “rimborsi”, sostenendo che la cifra indicata per la sua regione supera i 100 milioni di euro, ma che equivale a una perdita di circa 350 milioni di entrate, compromettendo i servizi ai cittadini.

Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, ha chiesto maggior chiarezza, indicando un possibile taglio di 2,3 miliardi su un gettito complessivo di oltre sette miliardi con un impatto di 550 milioni per la sola regione. Antonio Decaro, presidente della Puglia, ha osservato che la scelta di far entrare in vigore la misura nel 2027 – anno elettorale – non è casuale e che “il tempismo è un ottimo senso del caso“.

Le dichiarazioni del premier Giorgia Meloni, che parla di “compensazioni”, sono state interpretate dai governi di sinistra come un tentativo di nascondere la reale perdita di entrate per le Regioni. Il dibattito si concentra quindi su due fronti: la volontà di ridurre la pressione fiscale sui cittadini e la necessità di mantenere le finanze regionali sostenibili.

Mentre i governatori di centrodestra celebrano un “semplificazione del rapporto tra cittadini e istituzioni“, i rappresentanti di centrosinistra temono che la misura possa creare un vuoto di risorse, compromettere i servizi pubblici e servire come strumento di manovra elettorale. Il futuro delle finanze regionali dipenderà dalla capacità dello Stato di rispettare le promesse di rimborso e dalla risposta dei cittadini alla nuova disciplina tributaria.