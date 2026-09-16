Ex Ilva, possibile offerta delle imprese dell'acciaio nelle prime settimane di ottobre

Il futuro dell’ex Ilva si sta delineando tra riunioni governative e possibili offerte da parte delle imprese italiane dell’acciaio. Secondo fonti vicine ai commissari, un’offerta concreta potrebbe essere presentata nelle prime settimane di ottobre segnando un passo cruciale per la ripresa dello storico stabilimento.

Il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati ma ha anche chiarito che non si potrà parlare di partecipazione dello Stato finché non saranno presentate offerte ufficiali.

Questa posizione riflette l’approccio cauto ma determinato delle autorità nel gestire una questione così complessa e strategica per l’economia nazionale.

Le riunioni di governo a Palazzo Chigi

Intanto, le riunioni del governo si susseguono a ritmo serrato. Domani per la 20esima volta dal 23 ottobre 2023 i ministri si riuniranno a Palazzo Chigi per discutere del dossier ex Ilva.

Questa frequenza di incontri sottolinea l’importanza e l’urgenza della questione, che coinvolge non solo l’industria siderurgica ma anche i lavoratori e l’indotto.

I ministri coinvolti nelle trattative

Alla riunione preparatoria partecipano diversi ministri chiave, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (in qualità di ascoltatore), il ministro delle Imprese Adolfo Urso il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto la ministra del Lavoro Marina Calderone e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti.

La presenza di così tante figure istituzionali evidenzia la complessità del dossier e la necessità di un approccio coordinato.

Il ruolo del governo nel supporto alle imprese

Il governo ha ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all’acquisizione dell’ex Ilva, ma ha anche chiarito che non si potrà parlare di partecipazione dello Stato finché non saranno presentate offerte ufficiali. Questa posizione riflette l’approccio cauto ma determinato delle autorità nel gestire una questione così complessa e strategica per l’economia nazionale.

Le imprese italiane dell’acciaio sono in prima linea in questa fase cruciale. La loro possibile offerta rappresenta un’opportunità per rilanciare un settore strategico e garantire continuità occupazionale. Tuttavia, il governo ha sottolineato che finché non si palesano le offerte non sarà possibile discutere di un coinvolgimento diretto dello Stato.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’ex Ilva. Le imprese italiane dell’acciaio hanno l’opportunità di presentare un’offerta concreta, mentre il governo continua a monitorare la situazione con attenzione. La speranza è che questa fase di trattative possa portare a una soluzione che garantisca stabilità e sviluppo per l’intero settore siderurgico italiano.