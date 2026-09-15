Grande Fratello Vip 9: scopriamo tutto su Piera Meloni e il suo misterioso fidanzato

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova edizione e tra i concorrenti spicca Piera Meloni, una figura ancora poco conosciuta al grande pubblico ma che promette di far parlare di sé. Originaria di La Maddalena in Sardegna Piera è entrata nella Casa del reality show più famoso d’Italia con un profilo particolare: non è una star televisiva, ma una creator di contenuti sui social media.

La sua presenza nel cast ha suscitato molta curiosità, soprattutto perché, a differenza di altri concorrenti, non ha mai avuto esperienze televisive precedenti. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto attraverso TikTok e Instagram dove ha costruito un seguito di 156 mila follower. Nonostante la sua popolarità online, Piera non è una delle creator più famose, il che ha portato a ipotizzare che gli autori del programma l’abbiano scelta per la sua personalità unica piuttosto che per la sua notorietà.

Piera Meloni: dal TikTok alla Casa del Grande Fratello Vip

Piera Meloni, conosciuta dai suoi fan come Pipina è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip il martedì 15 settembre 2026 durante l’Open House insieme ad altri tre concorrenti: Carmen Di PietroJonathan Kashanian e Alessandro Varsi. La sua partecipazione al reality è stata annunciata ufficialmente il giovedì 17 settembre 2026 quando la nuova edizione del programma ha avuto inizio su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Piera ha studiato Comunicazione, Media e Pubblicità alla IULM di Milano e, dopo il diploma in un istituto professionale per geometri con specializzazione in interior design ha iniziato a dedicarsi ai social media nel periodo post-Covid. La sua attività online è diventata rapidamente una professione, grazie a collaborazioni, adv e contenuti sponsorizzati. Oltre ai social, Piera conduce anche un programma radiofonico musicale insieme a Numero Verde alias Andrea Cioffi.

Il fidanzato di Piera Meloni: chi è Gian Marco Ciaccia

Piera Meloni non è entrata nella Casa da single: è fidanzata da circa un anno con Gian Marco Ciaccia un giovane che non è famoso ma che ha un nome già noto al web. Gian Marco è apparso in alcune dirette di Il Rosso un altro creator di TikTok che attualmente è nel cast di The 50. Piera lo ha descritto come un ragazzo alto, tennista, muscoloso e protettivo.

La coppia ha attirato l’attenzione del pubblico anche per un episodio divertente che ha coinvolto Cristiano Malgioglio e Carla Cruz durante il GFVIP 2 del 2017. In quell’occasione, Malgioglio aveva fatto una battuta su Piera, chiedendole se fosse una modella, dato che non era molto alta. Questo episodio ha reso Piera ancora più popolare tra i fan del reality.

Le prime impressioni di Piera Meloni nella Casa del Grande Fratello Vip

Nelle prime 24 ore all’interno della Casa, Piera Meloni è stata descritta come la più soft e silenziosa tra i nuovi ingressi. Probabilmente sopraffatta da personalità dirompenti come quelle di Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro Piera ha preferito osservare e adattarsi alla nuova situazione. Tuttavia, con il passare dei giorni, la sua personalità potrebbe emergere in modo più evidente.

Piera ha dichiarato di essere molto emozionata all’idea di partecipare al Grande Fratello Vip definendolo un’esperienza diversa dal solito. La sua partecipazione al reality potrebbe essere un trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, soprattutto se riuscirà a conquistare il pubblico con la sua autenticità e il suo carisma.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip promette di essere ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Con concorrenti di diverso background e personalità, il reality show continuerà a intrattenere il pubblico con storie e dinamiche sempre nuove. Piera Meloni, con la sua freschezza e il suo entusiasmo, potrebbe diventare una delle protagoniste di questa edizione.