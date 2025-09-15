Ci siamo quasi, tra due settimana si parte con la nuova edizione del Grande Fratello, con al timone Simona Ventura. Ma ecco tutte le novità.

Grande Fratello 2025: ecco tutte le novità

Mancano solo due settimana per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno vedrà Simona Ventura al timone, al posto di Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimana si è parlato molto di chi saranno gli opinionisti di questa nuova edizione del reality show, con Lorenzo Pugnaloni che aveva parlato di alcune coppie papabili, ovvero Jessica Morlacchi e Cristina Plevani, Patrizia Groppelli e Caterina Collovati, Max Giusti ed Elena Guarnieri, Attilio Romita e Vladimir Luxuria, e infine Veronica Gentili come opinionista unica. Davide Maggio ha parlato di tre ex gieffini e Amedeo Venza ha riferito che gli opinionisti saranno tre, ovvero Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta. Ma ecco che Gabriele Parpiglia svela l’ultima novità.

Grande Fratello 2025, chi saranno gli opinionisti?

Come abbiamo visto, sono diversi i nomi che sono circolati nelle ultime settimane come possibili opinionisti per la nuova edizione del Grande Fratello. Nella sua ultima newsletter, Gabriele Parpiglia ha però annunciato che non ci sarà alcun opinionista! “Simona Ventura ha deciso il nome dell’opinionista al GF e sarà, NESSUNO. Proprio così. Davide Maggio ha anticipato la presenza di tre ex gieffini e noi certifichiamo che in studio ci sarà solo Simona a guidare il timone del programma senza nessuna spalla. Fake tutti gli altri nomi messi in giro. Questa la scelta fin dall’inizio.”