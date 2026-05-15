Tra confessioni inaspettate, incontri nei locali milanesi e vecchi rumors riemersi sui social, Belen Rodriguez torna protagonista del gossip. Le nuove indiscrezioni sul presunto flirt con Olly e il legame con Samurai Jay hanno infatti riacceso l’attenzione sulla vita sentimentale della showgirl.

Il rapporto con Samurai Jay e il ritorno al centro del gossip

Oltre alle voci legate a Olly, nel racconto del giornalista Gabriele Parpiglia è emerso anche il nome di Samurai Jay. Sempre secondo il giornalista, Belen avrebbe descritto come “molto stretto” il legame con il rapper, alimentando nuove curiosità sulla sua situazione sentimentale. A rendere ancora più chiacchierata la vicenda sarebbe stato l’arrivo dello stesso artista nel locale poco dopo quella conversazione.

Negli ultimi tempi i due sono stati visti insieme in diverse occasioni professionali, tra prove ed eventi collegati a Sanremo 2026, oltre alla partecipazione della showgirl nel videoclip del brano “Ossessione”.

Clamoroso, Belen conferma il flirt con Olly: tutti i dettagli

Negli ultimi mesi il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro della cronaca rosa per via di alcune voci che la volevano vicina a Olly.

I rumors erano circolati già durante l’estate scorsa, ma nessuno dei due aveva mai confermato né smentito apertamente la presunta frequentazione. A riaccendere l’attenzione ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato un episodio avvenuto in un noto locale milanese. Secondo quanto riferito, la conduttrice avrebbe confidato ad alcune ragazze conosciute durante la serata: “Due mesi fa ho avuto un flirt con Olly. Un flirt durato una sola sera”.

Le prime supposizioni sulla vicinanza tra i due erano emerse dopo alcuni scambi sui social network. In particolare, Belen aveva condiviso una clip su Instagram dedicata alla musica dell’artista genovese scrivendo: “Lui mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo”. Il cantante aveva replicato pubblicamente: “Ma no, non mi offendo assolutamente”, risposta poi ricondivisa dalla showgirl con l’aggiunta di un cuore rosso. Poco tempo dopo entrambi erano stati notati insieme nell’area vip del concerto di Marracash allo stadio di San Siro, dove avrebbero trascorso diverso tempo tra chiacchiere e momenti di complicità.

Al momento non esistono conferme ufficiali sulle presunte relazioni, ma il nome di Belen resta tra i più discussi della cronaca rosa, tra flirt lampo, amicizie speciali e nuove complicità nel mondo dello spettacolo.