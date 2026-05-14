Il cantante pugliese ha voluto rispondere alle figlie che hanno preso le difese di Romina Power.

Al Bano ha voluto replicare ai figli dopo le critiche nei suoi confronti seguite dalla sue parole dopo l’intervista di Romina Power.

Al Bano, le dure parole dei figli

Nel corso della recente intervista a “Belve” Romina Power aveva raccontato che, dopo la scomparsa della figlia Ylenia, l’allora marito Al Bano non le era stato accanto come lei sperava.

Parole che avevano colpito molto il cantante di Cellino San Marco, che a “Domenica” In aveva detto: “Io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia. Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto.” Da qui sono partite le accuse da parte dei figli dell’ex coppia, che hanno preso le difese della madre.

La più dura è stata Cristel, che ha scritto sui social: “nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso.” Anche Romina Carrisi a “Verissimo” ha in pratica difeso la madre, dicendo che “mio padre ha estrapolato un minuto da una intervista di 50, ha reagito in maniera spropositata.

Non c’era malizia, rancore o rabbia nelle parole di mia madre, non voleva ferirlo. Credo che mio padre abbia ancora una ferita enorme e se la tristezza non viene ascoltata, diventa rabbia.”

Al Bano dopo il caos in famiglia: “Tutto questo non lo merito”

Dopo le dichiarazioni dei figli, Al Bano ha rotto il silenzio. Al Settimanale Oggi ha detto: “Tutto questo non lo merito. Lasciamoli in pace i figli. Hanno voluto aiutare la madre, stare dalla sua parte. Non lo condivido, ma non riesco nemmeno a prendermela più di tanto.”