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Trump-Xi Jinping, la stretta di mano “super strong”

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Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano "super strong". Xi, però, non cede....

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Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano “super strong”. Xi, però, non cede.

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