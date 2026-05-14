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Trump-Xi Jinping, la stretta di mano “super strong”
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano “super strong”
Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano "super strong". Xi, però, non cede....
Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano “super strong”. Xi, però, non cede.
https://www.youtube.com/shorts/L4BjRE_olE4
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