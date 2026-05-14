Hiv: Zocchetti (ViiV Healthcare), “Due studi confermano efficacia di cabotegravir”

“Cabotegravir PrEP long acting ha dimostrato di ridurre la possibilità di infettarsi rispetto alla terapia orale giornaliera questo soprattutto dove ci siano popolazioni con scarsa aderenza o con difficoltà psicosociali. Sono due gli studi registrativi - Hptn 083 e Hptn 084 - svolti su due popol...

“Cabotegravir PrEP long acting ha dimostrato di ridurre la possibilità di infettarsi rispetto alla terapia orale giornaliera questo soprattutto dove ci siano popolazioni con scarsa aderenza o con difficoltà psicosociali. Sono due gli studi registrativi – Hptn 083 e Hptn 084 – svolti su due popolazioni molto diverse e in contesti differenti. Entrambi hanno dimostrato la maggior efficacia del cabotegravir iniettabile a lunga durata d’azione rispetto alla terapia orale”.

Così Cristina Zocchetti, direttore medico ViiV Healthcare Italia, ha commentato la disponibilità in Italia di cabotegravir iniettabile a lunga durata d’azione (Cab La) e in compresse per la prevenzione dell’Hiv. L’occasione è stata l’incontro ‘Oltre la cronicità del quotidiano’, organizzato a Milano proprio da ViiV Healthcare.

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